Объявлена дата возвращения Мэнни Пакьяо на ринг

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39-летний Пакьяо выступит в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда против чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна, сопромоутером которого тоже является Арум.

«Мы работаем над контрактами с четырьмя нашими боксерами, и все идет прекрасно», — сказал Арум в беседе с latimes.com.

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С высокой долей вероятности следующим соперником Пакьяо станет известный американский боксер 37-летний Майк Альварадо (38−4, 26 КО).