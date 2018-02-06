Объявлена дата возвращения Мэнни Пакьяо на ринг
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы
39-летний Пакьяо выступит в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда против чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна, сопромоутером которого тоже является Арум.
«Мы работаем над контрактами с четырьмя нашими боксерами, и все идет прекрасно», — сказал Арум в беседе с latimes.com.
С высокой долей вероятности следующим соперником Пакьяо станет известный американский боксер 37-летний Майк Альварадо (38−4, 26 КО).
Напомним, что свой последний бой Пакьяо провел в июле 2017 года в Австралии, уступив Хорну спорным судейским решением. Не исключено, что осенью он встретится с победителем поединка Хорн — Кроуфорд.