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10:19 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлена дата возвращения Мэнни Пакьяо на ринг

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который представляет интересы экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО), заявил, что его подопечный вернется на ринг 14 апреля в Нью-Йорке (США).

Источник: Reuters

39-летний Пакьяо выступит в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда против чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна, сопромоутером которого тоже является Арум.

«Мы работаем над контрактами с четырьмя нашими боксерами, и все идет прекрасно», — сказал Арум в беседе с latimes.com.

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С высокой долей вероятности следующим соперником Пакьяо станет известный американский боксер 37-летний Майк Альварадо (38−4, 26 КО).

Напомним, что свой последний бой Пакьяо провел в июле 2017 года в Австралии, уступив Хорну спорным судейским решением. Не исключено, что осенью он встретится с победителем поединка Хорн — Кроуфорд.

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