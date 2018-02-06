«Я раз 10 пересмотрел наш первый бой». Альварес раскрыл план на реванш и не исключил третий бой с Головкиным

«Думаю, есть высокая вероятность, что будет и третий бой. Посмотрим, как сложится наша вторая встреча. После первого поединка было много разговоров о реванше, и теперь он сделан. Будем надеяться, это будет отличный бой, который понравится публике.

Самый большой проект, который сейчас у меня есть — это битва 5 мая. Это то, на чем я сконцентрирован больше всего. Я тренируюсь каждый день. Мы настроены на убедительную победу. Я приложу все усилия и сделаю все возможное, чтобы облегчить этот бой. Я раз десять пересмотрел наш первый поединок и считаю, что провел великолепный бой и выиграл с перевесом в два очка. Я думаю, для убедительности мне нужно будет наносить больше ударов, — сказал Альвареса, слова которого приводит Laaficion.com.