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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Я раз 10 пересмотрел наш первый бой». Альварес раскрыл план на реванш и не исключил третий бой с Головкиным

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) поделился настроем на второй бой с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), а также не исключил вероятность того, что их противостояние может перерасти в трилогию.

«Думаю, есть высокая вероятность, что будет и третий бой. Посмотрим, как сложится наша вторая встреча. После первого поединка было много разговоров о реванше, и теперь он сделан. Будем надеяться, это будет отличный бой, который понравится публике.

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Самый большой проект, который сейчас у меня есть — это битва 5 мая. Это то, на чем я сконцентрирован больше всего. Я тренируюсь каждый день. Мы настроены на убедительную победу. Я приложу все усилия и сделаю все возможное, чтобы облегчить этот бой. Я раз десять пересмотрел наш первый поединок и считаю, что провел великолепный бой и выиграл с перевесом в два очка. Я думаю, для убедительности мне нужно будет наносить больше ударов, — сказал Альвареса, слова которого приводит Laaficion.com.

Второй бой «Канело» и Головкина состоится 5 мая, боксеры уже прошли допинг-тесты. Им осталось согласовать место его проведения. Фаворитом считается Лас-Вегас, который принимал их первый поединок в сентябре 2017 года, завершившийся спорной ничьей.

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