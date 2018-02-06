«Мой герой», или как Головкин помог ринг-герл осуществить мечту
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, помог американской актрисе и
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, помог американской актрисе и
Это произошло в Сочи, где в начале февраля прошел первый Международный форум бокса, где Головкин был его лицом. В рамках форума состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым (25−0, 18 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (22−0, 21 КО) за титулы IBF и WBA (Regular) в тяжелом весе.
Это событие стало праздником не только для фанатов бокса, но и для
«Не могу дождаться этого вечера WSSB! Здесь мой герой — Геннадий Головкин!», — написала Сара в твиттере перед боем. После поединка ей улыбнулась удача.
«В жизни была только одна вещь, которая мне нужна, — это фото с Геннадием Головкиным. Жизнь удалась», — добавила она.