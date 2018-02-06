«Мой герой», или как Головкин помог ринг-герл осуществить мечту

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Это произошло в Сочи, где в начале февраля прошел первый Международный форум бокса, где Головкин был его лицом. В рамках форума состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым (25−0, 18 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (22−0, 21 КО) за титулы IBF и WBA (Regular) в тяжелом весе.

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Это событие стало праздником не только для фанатов бокса, но и для ринг-герл Сары Беверли Джонс. Девушка исполнила свою давнюю мечту, сфотографировавшись с Головкиным, который пришел поддержать своего друга и партнера по тренировочному залу Гассиева.

«Не могу дождаться этого вечера WSSB! Здесь мой герой — Геннадий Головкин!», — написала Сара в твиттере перед боем. После поединка ей улыбнулась удача.