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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Мой герой», или как Головкин помог ринг-герл осуществить мечту

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, помог американской актрисе и ринг-герл осуществить давнюю мечту, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

Это произошло в Сочи, где в начале февраля прошел первый Международный форум бокса, где Головкин был его лицом. В рамках форума состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым (25−0, 18 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (22−0, 21 КО) за титулы IBF и WBA (Regular) в тяжелом весе.

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Это событие стало праздником не только для фанатов бокса, но и для ринг-герл Сары Беверли Джонс. Девушка исполнила свою давнюю мечту, сфотографировавшись с Головкиным, который пришел поддержать своего друга и партнера по тренировочному залу Гассиева.

«Не могу дождаться этого вечера WSSB! Здесь мой герой — Геннадий Головкин!», — написала Сара в твиттере перед боем. После поединка ей улыбнулась удача.

«В жизни была только одна вещь, которая мне нужна, — это фото с Геннадием Головкиным. Жизнь удалась», — добавила она.

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