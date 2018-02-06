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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя обвинил Мейвезера в попытке навредить второму бою Головкин — Альварес

Совсем недавно был объявлен второй поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Бой состоится 5 мая. Сразу после этого начал проявлять активность экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, разместивший в Instagram видео со словами: «2018 год, Флойд Мейвезер, ММА. Каковы шансы?».

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Многие предположили, что Мейвезер может вновь, как и в прошлом году устроить свой поединок близко к бою Головкина и Альвареса, тем самым оттянув часть внимания на себя. Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя согласен с мнением, что Флойд специально пытается им навредить, но реальной угрозы для PPV-продаж нет (платные трансляции). В боксе у Мейвезера сейчас нет интересных боев, а в UFC, по мнению Оскара, Флойд пойти не рискнет.

«Я согласен (с тем, что он хочет навредить), но ничего страшного, — цитирует Де Ла Хойю AllBoxing.Ru. — Наш бой сделает три миллиона PPV, так что у нас все хорошо. Что касается Флойда, он не может вынести, когда на кого-то обращают внимание, поэтому и занимается такими вещами. Но он никогда не будет драться в UFC».

Напомним, в августе прошлого года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе Мейвезер досрочно победил чемпиона UFC в легком весе Конора МакГрегора в бою по правилам бокса. Спустя три неделе на этой арене прошел поединок Головкина с «Канело», завершившийся спорной ничьей.

Бой Мейвезер — МакГрегор в три раза превзошел поединок Головкин — Альварес по PPV-продажам. При этом августовское шоу прошло без аншлага, тогда как сентябрьский поединок установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena.

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