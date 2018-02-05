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12:55 (мск), источник: Sports.kz

Левит ответил на заявление МОК о пересмотре результата боя с Тищенко

Олимпийский чемпион, казахстанский боксер Василий Левит прокомментировал возможность пересмотра итогов боя с Евгением Тищенко на олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, в результате которых боксер может получить заслуженное «золото».

«Я об этом прочитал в СМИ, но сейчас особенно не думаю об этом, потому что занят подготовкой к следующим боям. Но будет неплохо, если пересмотрят», — сказал он в телефонном разговоре с корреспондентом Sputnik Казахстан.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что намерен объективно разобраться в результате боев россиян на олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он отмечал, что Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) имеет много проблем, в том числе, это касается судейства на олимпиадах.

Под подозрение МОК попали результаты двух боев на Играх 2016 года в Рио, в том числе скандальная победа россиянина Евгения Тищенко над казахстанским боксером Василием Левитом, а также результат четвертьфинального поединка между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Бах также предложил исключить бокс из программы Олимпиады 2020 года.

На олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Василий Левит в финальном бою уступил россиянину Евгению Тищенко и завоевал серебряную медаль. С этим решением судей не согласились многие зрители на трибунах, освистав россиянина. В Казахстане Левит получил материальное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов как олимпийский чемпион и стал народным любимцем.

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