Левит ответил на заявление МОК о пересмотре результата боя с Тищенко

«Я об этом прочитал в СМИ, но сейчас особенно не думаю об этом, потому что занят подготовкой к следующим боям. Но будет неплохо, если пересмотрят», — сказал он в телефонном разговоре с корреспондентом Sputnik Казахстан.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что намерен объективно разобраться в результате боев россиян на олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он отмечал, что Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) имеет много проблем, в том числе, это касается судейства на олимпиадах.

Под подозрение МОК попали результаты двух боев на Играх 2016 года в Рио, в том числе скандальная победа россиянина Евгения Тищенко над казахстанским боксером Василием Левитом, а также результат четвертьфинального поединка между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Бах также предложил исключить бокс из программы Олимпиады 2020 года.