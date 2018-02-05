Эксперт ESPN объяснил, почему считает Головкина переоцененным боксером

— Я считаю, что GGG победил в первом бою с «Канело». Мне кажется, ничья — это несерьезно. Я не говорю, что Головкин все сделал правильно. Нельзя судить за то, что вы боксировали не так хорошо, как от вас ждали. Вы выиграли — и это главное.

Я думаю, что Головкин начинает «сдавать». Еще до того, как об этом стало модно говорить, я считал, что он переоценен. Я еще давно говорил, что он не такой великий, каким его выставляют люди. Он побил много боксеров из первого среднего веса, много 35−37 летних европейских джуниор-средневесов, которых превосходил. Я никогда не видел его столь великим бойцом [как все говорили], однако я считаю, что он выиграл первый бой [c Альваресом], и выиграл явно, — цитирует Атласа Boxingscene.com.