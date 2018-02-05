Боксу грозит вылет из олимпийской программы
Международный олимпийский комитет приостановил контакты с Международной федерацией любительского бокса (AIBA).
Международный олимпийский комитет приостановил контакты с Международной федерацией любительского бокса (AIBA).
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МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и борьбы с допингом. «Исполком МОК обеспокоен ситуацией в руководстве международной федерации, — сказал Томас Бах. — Мы можем подтвердить открытие расследования в отношении руководства AIBA. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA, за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК». Также МОК приостановил осуществление всех выплат AIBA. Исполком МОК ждет новый отчет от организации к 30 апреля 2018 года.
Напомним, что возглавлявший AIBA длительное время бизнесмен с Тайваня
— Мы надеемся, что исполком МОК поймет, что позитивные шаги, предпринятые в последнее время, свидетельствуют о готовности AIBA к реформированию, — говорится в
— С борьбой эта история уже была, — напомнил «СЭ» чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. — Всемирное борцовское сообщество приложило неимоверные усилия к тому, чтобы остаться в олимпийской программе. Знаете, в ООН есть страны, которые стояли у истоков организации и обладают правом вето. Так, и борьба, кулачные бои — самые древние виды единоборств, которые были представлены на первых Олимпийских играх. Разве можно их оттуда исключать? Борьба и любительский бокс не могут похвастать большими спонсорскими контрактами. Ведущие мировые бренды гораздо больше любят видеть себя в футболе, гольфе и прочих видах спорта. МОК уже давно превратился в ООО или коммерческую организацию, хотя таковой быть не должен. Делается только то, что выгодно чиновникам МОК. Пункты Олимпийской хартии они успешно нарушают сплошь и рядом.