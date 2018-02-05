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02:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Боксу грозит вылет из олимпийской программы

Международный олимпийский комитет приостановил контакты с Международной федерацией любительского бокса (AIBA).

Источник: Спорт-Экспресс

На пресс-конференции в Корее глава МОК Томас Бах жестко говорил не только о «русском допинге», но и о проблемах любительского бокса. МОК открыл расследование в отношении руководства AIBA, которое обвиняется в финансовых нарушениях. Может быть пересмотрен вопрос включения бокса в том числе в программу Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе. В целом над видом спорта, который неизменно входил в программу летних Игр с 1912 года, навила угроза исключения из олимпийской семьи.

МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и борьбы с допингом. «Исполком МОК обеспокоен ситуацией в руководстве международной федерации, — сказал Томас Бах. — Мы можем подтвердить открытие расследования в отношении руководства AIBA. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA, за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК». Также МОК приостановил осуществление всех выплат AIBA. Исполком МОК ждет новый отчет от организации к 30 апреля 2018 года.

Напомним, что возглавлявший AIBA длительное время бизнесмен с Тайваня Чинг-Куо Ву в конце прошлого года подал в отставку после обвинений в финансовых злоупотреблениях. Некоторое время федерацией руководил вице-президент итальянец Франко Фальчинелли, но и он вскоре отказался от этой должности. Исполняющим обязанности президента AIBA в итоге стал предприниматель из Узбекистана Гафур Рахимов. После перестановок в руководстве организации МОК выразил обеспокоенность в связи с назначением Рахимова. Выборы президента AIBA пройдут в Москве в ноябре 2018 года.

— Мы надеемся, что исполком МОК поймет, что позитивные шаги, предпринятые в последнее время, свидетельствуют о готовности AIBA к реформированию, — говорится в пресс-релизе федерации по поводу жестких высказываний Баха. — В течение следующих шести месяцев AIBA составлены план реформ и подготовленные рекомендации по его осуществлению. Они будут обсуждаться на заседании исполнительного комитета AIBA в июле этого года. AIBA будет продолжать усилия, направленные на то, чтобы убедить МОК в ее решимости не повторять прошлых ошибок и продемонстрировать приверженность позитивному будущему, сосредоточенному на правильном управлении.

— С борьбой эта история уже была, — напомнил «СЭ» чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. — Всемирное борцовское сообщество приложило неимоверные усилия к тому, чтобы остаться в олимпийской программе. Знаете, в ООН есть страны, которые стояли у истоков организации и обладают правом вето. Так, и борьба, кулачные бои — самые древние виды единоборств, которые были представлены на первых Олимпийских играх. Разве можно их оттуда исключать? Борьба и любительский бокс не могут похвастать большими спонсорскими контрактами. Ведущие мировые бренды гораздо больше любят видеть себя в футболе, гольфе и прочих видах спорта. МОК уже давно превратился в ООО или коммерческую организацию, хотя таковой быть не должен. Делается только то, что выгодно чиновникам МОК. Пункты Олимпийской хартии они успешно нарушают сплошь и рядом.

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