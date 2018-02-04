Тренер Головкина затравил Сондерса за бой с Лемье и упрекнул за жадность

По его мнению, Сондерс не сможет справиться с давлением и силой Головкина. Кроме того, Санчес сомневается, что такой бой вообще состоится из-за жадности британца, который может запросить абсурдную сумму.

Недавно чемпион WBO потребовал шесть миллионов долларов за бой против Дэниэла Джейкобса в США. По мнению Санчеса, такая сумма является смехотворной, а сам британец таким образом пытается избежать поединка против бывшего соперника Головкина.

«Думаю, это будет хороший бой, если Сондерс подойдет к нему в хорошей физической и ментальной форме. А когда ты дерешься с таким соперником, как Головкин, по-другому и быть не может. На фоне Лемье легко хорошо выглядеть, потому что он статичный и не очень неподвижный парень. Сондерс отлично выглядит в боях против парней, которые не бьют в ответ.

Когда он встретится с более элитным бойцом, как Головкин, то посмотрим, на что он способен. Я не думаю, что он сможет справиться с давлением и силой Головкина, но мы посмотрим. Если он хочет драться и его требования будут разумными, тогда такой бой можно организовать, — сказал Санчес в беседе с Behind The Gloves.

Добавим, что у Сондерса на 14 апреля в Лондоне намечена защита титула в бою с соотечественником Мартином Мюррем. Для чемпиона WBO этот поединок станет третьим против бывших соперников Головкина. Ранее Сондерс защитил титул, победив решением американца Вилли Монро-младшего (21−3, 6 КО) и канадца Давида Лемье (38−4, 33 КО). При этом Головкин победил всех троих досрочно еще в 2015 году.