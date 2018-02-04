Тренер Головкина затравил Сондерса за бой с Лемье и упрекнул за жадность

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Продукты, которых теперь можно не бояться
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль Канадиенс3
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Каролина Харрикейнз1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс3
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан3
Нант2
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Генгам1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Милан1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус7
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона0
Рома1
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе0
Леганес0
Все события
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
8«Россия должна это ценить»
22:00 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина затравил Сондерса за бой с Лемье и упрекнул за жадность

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением по поводу потенциального поединка его подопечного против обладателя титула WB) в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО).

По его мнению, Сондерс не сможет справиться с давлением и силой Головкина. Кроме того, Санчес сомневается, что такой бой вообще состоится из-за жадности британца, который может запросить абсурдную сумму.

Недавно чемпион WBO потребовал шесть миллионов долларов за бой против Дэниэла Джейкобса в США. По мнению Санчеса, такая сумма является смехотворной, а сам британец таким образом пытается избежать поединка против бывшего соперника Головкина.

«Думаю, это будет хороший бой, если Сондерс подойдет к нему в хорошей физической и ментальной форме. А когда ты дерешься с таким соперником, как Головкин, по-другому и быть не может. На фоне Лемье легко хорошо выглядеть, потому что он статичный и не очень неподвижный парень. Сондерс отлично выглядит в боях против парней, которые не бьют в ответ.

Когда он встретится с более элитным бойцом, как Головкин, то посмотрим, на что он способен. Я не думаю, что он сможет справиться с давлением и силой Головкина, но мы посмотрим. Если он хочет драться и его требования будут разумными, тогда такой бой можно организовать, — сказал Санчес в беседе с Behind The Gloves.

Добавим, что у Сондерса на 14 апреля в Лондоне намечена защита титула в бою с соотечественником Мартином Мюррем. Для чемпиона WBO этот поединок станет третьим против бывших соперников Головкина. Ранее Сондерс защитил титул, победив решением американца Вилли Монро-младшего (21−3, 6 КО) и канадца Давида Лемье (38−4, 33 КО). При этом Головкин победил всех троих досрочно еще в 2015 году.

Сам GGG 5 мая проведет второй бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). В сентябре прошлого года в Лас-Вегасе боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью.

"Теперь можно смотреть фильмы для взрослых". Главный тренер "Уфы" потроллил Сейдахмета в день рождения
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь