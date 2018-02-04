Промоутер Головкина оценил шансы Нью-Йорка заполучить второй бой с «Канело»

«Я не знаю, что предложит Лас-Вегас, но «Гарден» определенно очень заинтересован в этом поединке. MSG понимает, что это один из немногих раз, когда у него есть законный шанс заполучить большой бой. Либо этот поединок, либо, если Геннадий победит, то третий, MSG имеет шанс принять один из них.

Очевидно, что «Канело» предпочел бы Лас-Вегас, но все сведется к финансовому решению. Я рассмотрю этот вопрос с Golden Boy и посмотрю, что мы сможем сделать. Я знаю, что MSG определенно заинтересован сделать ставку, но заявку Лас-Вегаса будет трудно перебить за счет общего пакета их предложений. Синко де Майо в Лас-Вегасе — традиционный праздник бокса, и люди прилетают туда ради этого. В то же время, учитывая фанбазы Головкин и «Канело», неважно, где пройдет поединок, поскольку они оба имеют множество фанатов по всему миру, — сказал Леффлер в интервью New York Post.