AIBA продолжит реформирование и представит в МОК обновленный отчет

В декабре прошлого года МОК приостановил финансирование AIBA после изменений в управлении ассоциации.

«Это решение крайне неутешительно для AIBA, поскольку ассоциации надеется, что исполком МОК поймет, что процессы, необходимые для осуществления еще большего числа мер, требуют больше времени и что позитивные шаги, уже предпринятые в последнее время, свидетельствуют о сильных усилиях и готовности AIBA к реформированию. В течение следующих шести месяцев AIBA будет проходить полный организационный контроль, который приведет к “новому плану фонда” для AIBA. Этот план и подготовленные рекомендации будут обсуждаться на заседании исполнительного комитета AIBA в июле, и в запрошенном 30 апреля докладе МОК будет представлена обновленная информация», — сообщили в пресс-службе.

«В то же время AIBA будет продолжать свои усилия, направленные на то, чтобы убедить МОК в ее решимости не повторять ни одну из прошлых ошибок и ее приверженность новому, позитивному будущему, сосредоточенному на правильном и рациональном управлении», — говорится в заявлении организации.