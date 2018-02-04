Триумф Гассиева. Такой бокс нам нужен

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Сочи на неделю стал столицей мирового бокса. В этом городе прошел полуфинальный бой Всемирной суперсерии (WBSS) между почти местным Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

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ЗАЧЕМ ГОЛОВКИН НА ОЛИМПИАДЕ?

О том, что Сочи готовится к супер-бою, становилось ясно понятно на выходе из аэропорта. Вывески с анонсом поединка Гассиева и Дортикоса можно было видеть повсюду. Жители курорта отлично знали, кто собирается выйти на ринг — Гассиев тут популярен. Возможно, не так как во Владикавказе, но о том, что он чемпион мира и побил Дениса Лебедева помнят очень многие.

Помимо самого боя, в городе первый проходил международный боксерский форум. В фешенебельной гостинице собрались сотни важнейших людей этого вида спорта: главы боксерских организаций (WBA, WBO, WBC и IBF) руководители национальных федераций, действующие и завершившие карьеру бойцы, промоутеры, менеджеры — да все, кто делает бокс. Всего в сочинской гостинице собрались представители более 130 стран мира.

Один из важных вопросов, обсуждавшийся на форуме — участие профессионалов на Олимпиадах. Разговоры об этом ходят давно, и в Сочи эта тема была предметно проработана людьми, уполномоченными принимать решения. Организации WBC и IBF жестко выступили против этого: «WBC никогда не поддержит профессионалов, которые будут выступать на Олимпийских играх, если не будет четкого понимания, кто принимает участие в боях. Вы представляете себе Геннадия Головкина на ринге против 19-летнего парня?» — сказал глава организации Маурисио Сулейман во время своего выступления. С ним солидарны в IBF.

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA), 1 июня 2016 года разрешившая профессионалам выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, по-прежнему считает это хорошей идеей. «Мы приняли такое решение — открыть двери профессионалам, чтобы они могли участвовать в Играх, как и в других видах спорта. Но это зависит от национальных федераций. Если они согласны, то мы оставим двери открытыми», — заявил вице-президент организации Франко Фальчинелли.

Не убедил его пример и с Головкиным «Поверьте, в трех раундах очень сложно доказать то, что профи доказывают на протяжении 12 раундов. Все равно есть риск, что чемпион-профессионал проиграет 19-летнему пацану», — считает Фальчинелли.

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ФУТБОЛ ОТДЫХАЕТ

За четыре дня форума было обсуждено несколько десятков тем, принято много решений. Дискуссии были жаркими, но обошлось без драк. Все ждали ее от двух чемпионов мира — Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса. Взвешивание и дуэль взглядов прошли относительно спокойно, а сам бой стал одним из самых ярких за несколько лет.

12-тысячный ледовый дворец в Сочи был забит под завязку, причем люди пришли задолго до начала главного боя. Даже до старта первого поединка вечера определенные болельщики уже заняли свои места. Они стали свидетелями не менее зрелищного действа, чем иные бои: репетиции ринг-анонсера Дэвида Диаманте. Этот эффектный мужчина с длинными дрэдами делал свою работу ничуть не хуже, чем Майкл Баффер, а по мнению многих — лучше.

Само боксерское шоу получилось весьма ярким. Не только главный бой был зрелищным: ребята в андеркарде тоже заводили публику не по-детски. К примеру сочинец Ваге Саруханян заставил всех пошуметь, а затем замолчать. Он, несмотря на нокдаун в раннем раунде, переигрывал японца Харрикена Футу, в конце седьмого раунда зажал у канатов и начал избивать, но неожиданно нарвался на встречный удар и улетел в нокаут.

Федор Чудинов и Максим Власов сочинских поклонников немного разочаровали. Оба досрочно победили из-за отказа соперников выходить на очередные раунды, но бои получились не взрывными, не яркими. Не то, чтобы публика была расстроена, но немного скучала точно.

Все ждали Гассиева. Из Осетии в Сочи приехали тысячи болельщиков. Флагов республики на арене было в десятки раз больше, чем российских триколоров, но «Россия-Россия» зрители скандировали неоднократно, да и гимн пели взахлеб. А уровень шума, который был на арене после успешных действий Мурата и особенно после нокдаунов 12-м раунде, не сравнить ни с одним футбольным матчем. Даже будущий соперник Гассиева Александр Усик, которого выхватила камера после нокаута, был впечатлен. И сам бой, и Мурата Гассиева и организацию мероприятия в Сочи он охарактеризовал одним словом: «великолепно».

Через три месяца, 11 мая украинец и осетин встретятся в финале WBSS в городе Джидда, что в Саудовской Аравии. Победитель получит все четыре чемпионских титула и главный приз — Кубок Мохаммеда Али. Даже вообразить трудно, каким зрелищным может получиться этот бой.

Кто бы ни победил, уже сейчас нет никаких сомнений, что WBSS — лучшее, что было боксе за очень многие годы.

Лучшие встречаются с лучшими и объединяют пояса, даря публике то, что Геннадий Головин называет «биг драма шоу».