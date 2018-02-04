Сколько ударов нанес подопечный тренера Головкина Гассиев в титульном бою с Дортикосом

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По итогам боя, согласно статистике CompuBox, боксеры нанести примерно одинаковое количество ударов, но Гассиев был более точен: Мурат выбросил 608 ударов, 190 из которых (31,3%) оказались точными (44 из них — удары по корпусу). Дортикос выбросил 602 удара, попав по сопернику 132 раза (21,9% точных ударов, включая 15 ударов по корпусу). Кубинец нанес немного больше ударов джебом: 61 точный джеб из 279 выброшенных (21,9) против 51 из 330 (15,5%) у Гассиева.

Но более всего впечатляет статистика силовых ударов, где российский боксер имел почти двукратное преимущество: из 278 выброшенных ударов ровно половина — 139 — легли точно в цель, тогда как Дортикос нанес 71 точный силовой удар из 323 выброшенных (22%).

Причем 78 точных силовых ударов от Гассиева прошло в последних четырех раундах.