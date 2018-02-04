МОК может исключить бокс из программы Олимпиады-2020

WBC и IBF против выступления профи на Олимпиадах, AIBA не сдается

МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020, — сказал Бах. — Исполком подтверждает начало расследования системы управления федерации (AIBA). МОК прекращает выплаты в адрес федерации. Исполком МОК заморозил все контакты с федерацией кроме тех, которые необходимы".