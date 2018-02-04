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МОК может исключить бокс из программы Олимпиады-2020
Глава МОК Томас Бах заявил о том, что организация прекращает выплаты в адрес Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает news.sportbox.ru.
Глава МОК Томас Бах заявил о том, что организация прекращает выплаты в адрес Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), сообщает news.sportbox.ru.
«Решения относительно квоты на ОИ-2020 носят окончательный характер.
МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020, — сказал Бах. — Исполком подтверждает начало расследования системы управления федерации (AIBA). МОК прекращает выплаты в адрес федерации. Исполком МОК заморозил все контакты с федерацией кроме тех, которые необходимы".
Ранее бывший наставник сборной России Александр Лебзяк раскритиковал решение Международного олимпийского комитета об уменьшении количества мужских весовых категорий на Олимпийских играх 2020 года.