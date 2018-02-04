«GGG будет изматывать его весь вечер». Известный журналист сделал прогноз на потенциальный бой Головкин — Сондерс

«Лемье в поединке с Сондерсом смотрелся просто абсурдно. Канадец выглядел тяжелым, может он недостаточно был готов к бою. Однако, если британец сойдется в ринге с Головкиным, мы будем наблюдать совершенно другую картину.

Сондерсу достанется соперник, находящийся в великолепной физической форме, который будет изматывать его всю ночь своими мощными панчами в голову и по корпусу. Как бы мне не хотелось этого говорить, Сондерс начинает уставать, находясь под постоянным давлением. Бой британца с Головкиным может походить на противостояние GGG с Келлом Бруком: где претендент смотрелся неплохо первые два раунда, но как только казахстанец начал оказывать серьезное давление — все изменилось. Сондерс рискует проиграть по схожему сценарию, — считает автор.