МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в программу Олимпиады-2020

Источник: AP 2018

Ранее Бах сообщил, что МОК обеспокоен ситуацией с руководством Международной ассоциации бокса (AIBA). МОК открыл расследование в отношении руководящего состава AIBA.

Глава МОК отметил, что организация может пересмотреть вопрос включения бокса в том числе и в программу Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе.

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Бокс был впервые включен в программу летних Олимпийских игр в 1904 году, тогда соревнования прошли в Сент-Луисе (США), с тех пор соревнования по боксу неизменно входили в программы Олимпиад, кроме Игр 1912 года в Стокгольме. До 2016 года на Играх могли участвовать только боксеры-любители, однако на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро было разрешено принять участие профессиональным боксерам.

Наибольшее число медалей за время проведения соревнований по боксу на Играх было завоевано американцами — 50 золотых, 24 серебряных и 40 бронзовых наград, на втором месте — кубинцы (37−19−17), на третьем — британцы (18−13−25). Российские боксеры занимают по данному показателю шестое место (10−5−15).