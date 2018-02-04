Гассиев: Бой с Усиком будет не менее зрелищным, чем с Дортикосом

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По его словам, решающий бой с Александром Усиком будет не менее зрелищным, чем противостояние с Дортикосом.

«В первую очередь хочу сказать спасибо команде Юниера. Они проделали очень серьёзную работу, и он очень сильный боксёр с тяжёлым ударом. Как я и говорил до боя, в тяжёлом весе до последнего момента сложно угадать, кто будет победителем. Бой закончился в мою сторону, но он мог и закончиться в пользу Дортикоса. Но получилось так, как получилось. Надеюсь, Юниер в порядке, что он здоров и он вернётся ещё сильнее.

Спасибо моей команде и тренеру, спасибо всем фанатам. Надеюсь, что это только начало и мы будем и дальше двигаться вперёд. Думаю, что бой с Усиком будет не менее зрелищным, чем с Дортикосом. Мы выложимся на 100%, — сказал Гассиев на пресс-конференции после боя.