Великий бой: Гассиев эффектно нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS

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Для 31-летнего Дортикоса, который лишь за пару дней до поединка обзавелся полноценным титулом WBA, когда россиянину Денису Лебедеву присвоили статус «чемпиона в отпуске», поражение от Гассиева стало первым в карьере при 22 победах (21 — нокаутом). 24-летний россиянин продолжил свою великолепную серию — 26 побед (19 — нокаутом) в 26 боях.

Тактика Гассиева

Поведение боксеров до боя сильно отличалось. Если Гассиев с присущим ему спокойствием не позволял себе никаких выпадок в адрес соперника, то Дортикоса, которого не просто так называют «Доктором нокаутом», обещал обрушить на россиянина «атомную бомбу». Кстати, в первых четырех раундах именно кубинец имел значительное преимущество.

Дортикос использовал преимущество в длине рук, работая на дальней дистанции. Гассиев по большей части уходил от соперника и пытался уклоняться от мощнейших ударов. Если бы один из таких выпадов достиг своей цели так, как надо, то Гассиеву не поздоровилось бы. Были моменты, когда россиянин, казалось, готов был «поплыть».

При этом Гассиев все равно проводил успешные атаки на радость заполненной сочинской арены. Поддержка россиянина была сумасшедшей: трибуны практически не замолкали и по-разному подбадривали россиянина. «Большой» попросту утонул во флагах Осетии, а с трибун то и дело слышались возгласы «Алания» или «Ирон». Неслучайно россиян взял себе прозвище Iron, что с английского переводится как «железный», а с осетинского — «осетин».

Переломным в этом великолепном поединке можно назвать пятый раунд. Это была первая трехминутка, про которую можно было с уверенностью сказать, что Гассиев оказался сильнее. Дортикоса в этом отрезке спас гонг после разящей атаки россиянина. Таким образом, Гассиев начал не только выравнивать бой, но и перетаскивать его в свою пользу.

Если публика то и дело требовала фирменный удар Гассиева по печени, который запомнят Лебедев и поляк Кшиштоф Влодарчик, то у россиянина часто проходили апперкоты. В итоге от раунда к раунду перевес Мурата нарастал, а Дортикос временами «плыл», пытаясь из последних сил войти в клинч. Гассиев четко продолжал следовать своему плану, составленному с тренером Абелем Санчесом. Видимо, такого рода первые раунды как раз и входили в написанный ранее сценарий.

В финале будет великолепный поединок

И такой бой закончился как надо — эффектно. В 12-м раунде Дортикос дважды побывал в нокдауне, кубинца заметно «колбасило» на ринге, и уже третье падение поставило точку на радость сорвавшей глотки публике. Наблюдал за победой Гассиева и чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBF и WBC Геннадий Головкин из Казахстана, который вместе с россиянином тренируется у Санчеса.

«Очень красиво, драматично, у всех праздник! Мурат молодец, он вообще красавец, все без вопросов. Начальные раунды? Это была такая тактика», — делился впечатлениями от увиденного с РИА Новости Лебедев.

На ринг после боя вышел и чемпион WBC и WBO украинец Александр Усик, который станет соперником Гассиева в финале суперсерии в мае в Саудовской Аравии. Боксеры провели импровизированную дуэль взглядов и в свойственной обоим сдержанной манере пожелали друг другу удачи.

«Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю», — говорил Усик после увиденного боя.

Слезы кубинца

Сам Гассиев посвятил победу брату, у которого 1 февраля был день рождения. Говоря про сам бой, россиянин снова в уважительной манере пожелал всего хорошего Дортикосу. «Хочу сказать спасибо команде Юниера. Они проделали очень серьезную работу, он очень сильный боксер с очень, как я говорил до боя, тяжелым ударом. Это тяжелый вес, и до последнего момента ты не угадаешь, кто победит. Этот бой закончился в мою пользу, а мог закончиться в его. Надеюсь, что Дортикос в порядке, без травм. Надеюсь, что он вернется и будет еще сильнее. Надеюсь, это только начало, и мы будем вместе двигаться вперед», — заметил Гассиев.

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Дортикос не мог скрыть расстройство от первого поражения и не сдержал слез на пресс-конференции, заявив, что многих разочаровал. «Мурат — сильный боец, мы хотели бы провести с ним реванш. Спасибо Сочи за прекрасный прием, это был великолепный бой. Это тяжелое поражение, но я еще вернусь», — выдавил из себя кубинец.

«Хотел бы не согласиться с Дортикосом, он никого не разочаровал, — парировал тут же Санчес. — Его болельщики должны быть удовлетворены, он показал прекрасный бой. Он показал то, что мы ждали. Все прошло по нашему плану. Я говорил Мурату, что рано или поздно он его поймает. Так и произошло, хотя в первых раундах Дортикос нанес определенный урон».

Естественно, сразу после победы над Дортикосом все стали анализировать шансы на победу Гассиева в финале. «Мы только что посмотрели великий бой. Мы увидели, как два воина бились изо всех сил, всем сердцем. И сегодня мы, возможно, увидели следующего лучшего боксера в мире, новую суперзвезду. Как можно победить этого парня? В финале он нокаутирует Усика», — сказал РИА Новости промоутер россиянина Леон Маргулес.