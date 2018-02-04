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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Как Головкин болел за Гассиева в бою против Дортикоса

Их тренер Абель Санчес называет россиянина «вторым GGG».

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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) посетил полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым (26−0, 19 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (22−1, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

С 1 февраля Головкин находится в Сочи как лицо международного боксерского форума, венцом которого и стал вечер бокса Гассиев — Дортикос.

Перед началом поединка Головкин вместе с братом Максимом зашел в раздевалку и пожелал удачи Гассиеву. Оба боксера тренируются в лагере Абеля Санчеса, и он же находится в их углу во время боев.

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Первой же на арене Головкина и его промоутера Тома Леффлера подловила американская ведущая Мишель Джой Фелпс, которая сотрудничает с WBSS.

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На самом же бое Головкин попал и в кадры трансляции. Его показали после пятого раунда, в котором он аплодировал удачным действиями Гассиева.

В самом же бою Гассиеву присудили победу техническим нокаутом. В 12-м раунде он дважды отправил Дортикоса в нокдаун, а затем вынес за канаты. Таким образом, Гассиев защитил пояс IBF и завоевал титул WBA, а Дортикос потерпел первое в карьере поражение.

Финал WBSS пройдет 19 мая в городе Джидда, что в Саудовской Аравии. Соперником Гассиева станет чемпион WBO и WBC украинец Александр Усик (14−0, 11 КО), который 27 января раздельным решением победил латвийца Майриса Бриедиса (23−1, 18 КО).

Ранее Санчес называл Гассиева «вторым GGG из своего зала». Российский боксер же подчеркивал, что многому учится у своего опытного партнера по тренировкам.

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