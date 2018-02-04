Дортикос расплакался на пресс-конференции после боя с Гассиевым
СОЧИ, 4 фев — РИА Новости, Василий
СОЧИ, 4 фев — РИА Новости, Василий
В ночь на воскресенье в Сочи Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS, где он 11 мая в Саудовской Аравии встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.
«Я расстроен, я хотел победить, но не получилось. Я чувствую, что разочаровал многих людей в Майами, на Кубе и здесь», — с трудом подбирал слова Дортикос.
Для 31-летнего кубинца это поражение стало первым на профессиональном ринге при 22 победах (21 — нокаутом). 24-летний Гассиев одержал 26-ю победу (19 — нокаутом).