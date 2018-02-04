Дортикос расплакался на пресс-конференции после боя с Гассиевым

В ночь на воскресенье в Сочи Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS, где он 11 мая в Саудовской Аравии встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.