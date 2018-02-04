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Власов досрочно победил Дуродолу и завоевал титул WBC Silver
В Сочи продолжается масштабный вечер бокса, главным событием которого станет полуфинальный поединок WBSS между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.
В Сочи продолжается масштабный вечер бокса, главным событием которого станет полуфинальный поединок WBSS между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.
В андеркарде этого боя выступил ещё один российский боксёр Максим Власов, его соперником был Оланреваджу Дуродола. На кону встречи стоял вакантный пояс по версии WBC Silver в первом тяжёлом весе.
Поединок прошёл при полном преимуществе Власова, который регулярно доносил до оппонента удачные атаки. После десятого раунда боксёр из Нигерии отказался от продолжения боя, а рефери зафиксировал победу Власова техническим нокаутом.