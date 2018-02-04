В чем похожи Геннадий Головкин и Сауль Альварес

«Один из моментов, в чем «Канело» похож с GGG, — это то, как серьезно он относится к боксу.

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Он тоже внимательный ученик-энтузиаст, когда тренируется в лагере. Он всегда чему-то учится после каждого боя — постоянно понемногу улучшает некоторые аспекты. «Канело» — совершенный боец на пике своей формы", — пишет Фишер в своей рубрике Dougie s Friday Mailbag.

Бой Головкин — Альварес состоится 5 мая.