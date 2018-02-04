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00:22 (мск), источник: Sports.kz

В чем похожи Геннадий Головкин и Сауль Альварес

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер назвал сходство между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и его соперником по предстоящему бою мексиканцу Саулю Альваресу (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Один из моментов, в чем «Канело» похож с GGG, — это то, как серьезно он относится к боксу.

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Он тоже внимательный ученик-энтузиаст, когда тренируется в лагере. Он всегда чему-то учится после каждого боя — постоянно понемногу улучшает некоторые аспекты. «Канело» — совершенный боец на пике своей формы", — пишет Фишер в своей рубрике Dougie s Friday Mailbag.

Бой Головкин — Альварес состоится 5 мая.

Место будет объявлено позже, однако с большой долей вероятности поединок снова пройдет в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на реванш такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21.

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