Главный редактор The Ring назвал команду Головкина идеальной

«Нельзя выбрать по-настоящему лучших промоутеров и тренеров. Дело в том, что некоторым из них повезло пересечься с талантливым боксером элитного уровня — поэтому они сияют ярче. Но это совсем не означает, что они лучше других.

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Но я хотел бы добавить, что, если правильный талант находит дом с подходящими ему тренером и промоутером, их сотрудничество будет работать лучше, чему других промоутеров и тренеров. К примеру, я считаю, что Геннадий Головкин, Абель Санчес и Том Леффлер в сочетании образуют идеальную команду", — подчеркнул Фишер.

Напомним, Головкин вернется в ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО).