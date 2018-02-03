Ф. Чудинов досрочно победил Лайне

Встреча прошла при полном доминировании Чудинова, который контролировал ход боя с первого раунда. После седьмой трёхминутки, в которой финн пропустил ряд тяжёлых атак, его команда отказалась выпускать своего боксёра на следующий раунд. Таким образом Чудинову была присуждена победа техническим нокаутом.