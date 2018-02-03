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Ф. Чудинов досрочно победил Лайне
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Фёдор Чудинов (17−2, 12 КО) успешно провёл защиту титула по версии WBA International.
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Фёдор Чудинов (17−2, 12 КО) успешно провёл защиту титула по версии WBA International.
На вечере бокса в Сочи россиянин боксировал с финским боксёром Тимо Лайне.
Встреча прошла при полном доминировании Чудинова, который контролировал ход боя с первого раунда. После седьмой трёхминутки, в которой финн пропустил ряд тяжёлых атак, его команда отказалась выпускать своего боксёра на следующий раунд. Таким образом Чудинову была присуждена победа техническим нокаутом.