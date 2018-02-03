Алоян защитил титул интернационального чемпиона WBA

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне
Верны ли слухи, которые о Соломине распространяла пресса
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Леганес
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Рома
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз6
Аризона Койотс0
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари ФлэймзОТ4
Чикаго Блэкхокс3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Генгам
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз6
Миннесота Уайлд1
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Барселона
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс3
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз0
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз3
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс4
Коламбус Блю Джэкетс3
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Нант
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург
Ганновер-96
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона
Атлетик
Хоккей. НХЛ
21:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Наполи
Футбол. Зарубежный
3.02
Леванте2
Реал2
Футбол. Зарубежный
3.02
Интер1
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
3.02
Амьен0
Сент-Этьен2
Футбол. Зарубежный
3.02
Монпелье2
Анже1
Футбол. Зарубежный
3.02
Страсбур0
Бордо2
Футбол. Зарубежный
3.02
Ницца0
Тулуза1
Хоккей. НХЛ
3.02
Монреаль Канадиенс5
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
3.02
Филадельфия ФлайерзБ3
Оттава Сенаторз4
Все события
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Пилот Су-25 после катапультирования пытался вызвать огонь на себя
Олигархов из РФ заставят объяснить роскошную жизнь
Гассиев эффектно нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS
«Реал» в концовке упустил победу над «Леванте»
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
3 февраля, источник: ТАСС

Алоян защитил титул интернационального чемпиона WBA

СОЧИ, 3 февраля. Россиянин Михаил Алоян защитил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг. В 10-раундовом поединке в Сочи он выиграл у никарагуанца Александра Эспиносы раздельным решением судей — 96:95, 94:96, 96:94.

Алоян одержал четвертую победу на профессиональном ринге (все — по очкам) при отсутствии поражений. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. В профессиональном боксе дебютировал в мае прошлого года. Также он был обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Читайте также
Второй титул для Алояна

Эспиноса потерпел первое поражение в карьере при 15 победах (7 нокаутом), двух ничьих.

В другом бою россиянин Роман Андреев завоевал вакантный титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг, выиграв у британца Крэйга Эванса техническим нокаутом в 9-м раунде. Андреев продолжает выступать без поражений — 21 победа (15 нокаутом), Эванс потерпел второе поражение при 17 победах (3 нокаутом), 2 ничьих.

Россиянин Ваге Саруханян не сумел завоевать титул интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке он проиграл японцу Харрикейну Футе нокаутом в 7-м раунде. Это поражение стало для Саруханяна вторым при 17 победах (4 нокаутом) и одной ничьей, Фута одержал 24-ю победу (15 нокаутом) при 7 поражениях и одной ничьей.

Поединки прошли в андекарде боя за выход в финал Всемирной суперсерии бокса и за два титула чемпиона мира — Международной боксерской федерации (IBF) и WBA в весе до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Начало — около 01:00 мск.

 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
Гассиев эффектно нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS
«Реал» в концовке упустил победу над «Леванте»
«Арсенал» разбил «Эвертон» благодаря трем пасам Мхитаряна
Два очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Миннесоту»
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
Боксер Федор Чудинов досрочно победил финна
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения от «Нью-Джерси»
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь