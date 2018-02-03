Алоян защитил титул интернационального чемпиона WBA

Алоян одержал четвертую победу на профессиональном ринге (все — по очкам) при отсутствии поражений. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. В профессиональном боксе дебютировал в мае прошлого года. Также он был обладателем «серебряного» титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Читайте также Второй титул для Алояна

Эспиноса потерпел первое поражение в карьере при 15 победах (7 нокаутом), двух ничьих.

В другом бою россиянин Роман Андреев завоевал вакантный титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг, выиграв у британца Крэйга Эванса техническим нокаутом в 9-м раунде. Андреев продолжает выступать без поражений — 21 победа (15 нокаутом), Эванс потерпел второе поражение при 17 победах (3 нокаутом), 2 ничьих.

Россиянин Ваге Саруханян не сумел завоевать титул интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке он проиграл японцу Харрикейну Футе нокаутом в 7-м раунде. Это поражение стало для Саруханяна вторым при 17 победах (4 нокаутом) и одной ничьей, Фута одержал 24-ю победу (15 нокаутом) при 7 поражениях и одной ничьей.