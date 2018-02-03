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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Она — замечательная судья. Настоящий воин!» Скандальная Берд избежала наказания после боя Головкин — «Канело»

Судья Аделаида Берд не понесла никаких наказаний после скандала с ее оценкой первого боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) в Лас-Вегасе, сообщает VRinge.com.

Глава Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннент объяснил позицию организации. Он отметил, что одна ошибка не должна лишать Берд работы.

«Если у спортсмена был откровенно плохой день, вы не станете усаживать его на скамейку запасных, а вернете к работе. За последние 3,5 года Аделаида проделала прекрасную работу. Она замечательный судья, и один бой не должен определять ее карьеру.

Мы не станем торопиться и будем идти шаг за шагом. Убедимся, что ей комфортно, и будем двигаться вперед. Я отношусь к ней с большим уважением, ей пришлось нелегко, но она хочет вернуться. Она — настоящий воин и по-прежнему хочет обслуживать поединки, — цитирует Беннента издание MMAFighting.

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Напомним, Берд вызвала возмущение специалистов и фанатов после того, как отдала победу Альваресу со счетом 118:110 в бою с Головкиным. Другой судья Дон Трелла поставил ничью — 114:114, а Дэйв Моретти увидел победу Головкина — 115:113.

Изначально Берд была отстранена от работы на некоторое время, но не наказана. Она вернулась через месяц и на данный момент отработала десять боев, в том числе два поединка за титулы чемпиона мира — в Японии. Для сравнения: Моретти вернулся к работе через три дня и за четыре месяца обслужил восемь боев, а Трелла — 23.

Второй бой Головкин — Альварес пройдет 5 мая. На право принять поединок претендуют все тот же Лас-Вегас и Нью-Йорк. В промо к реваншу оба бойца подчеркивали, что на этот раз судьи им не понадобятся, а промоутер Головкина Том Леффлер рассказал, как будет решать проблему с судейством.

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