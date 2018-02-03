Как Мурат Гассиев и Юниер Дортикос шли к бою друг с другом

Источник: РИА "Новости"

Поздней ночью 3 февраля в Сочи Мурат Гассиев столкнётся с Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии. Победитель повезёт домой титулы IBF и WBA, и начнет собирать чемоданы к поездке в далёкую Саудовскую Аравию, где разделит ринг с Александром Усиком и попытается навсегда вписать свое имя в историю бокса.

Дорога к бою Юниера Дортикоса

Дортикос начал профессиональную карьеру в 2009 году, так и не добившись каких-то значимых побед в любительском боксе. Кубинец не выглядел слишком искушённым боксёром и вряд ли был сильнее конкурентов в исторически звёздной сборной Кубы. Тем не менее, Юниер провёл больше 250 поединков в мире больших перчаток и шлемов.

В разное время Дортикос проигрывал Артуру Бетербиеву, Исмаилу Силлаху, Ердосу Джанаберегенову и менее известным боксёрам. Были и славные победы. Например, кубинец побеждал более именитого соотечественника Эрисланди Савона, Элейдера Альвареса (многолетнего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC, которым владеет Адонис Стивенсон) и Дмитрия Чудинова.

В августе 2009 года Дортикос стартовал в профессиональном боксе. Кубинец вышел на ринг в Майами, где за 4 раунда расправился с человеком по имени Хиларио Гузман. Через год боксёры встретятся ещё раз, и Юниер справится быстрее — технический нокаут в третьем раунде.

На первых порах Дортикос дрался часто — с августа 2009 по декабрь 2010 года кубинец провёл 10 боёв, чередуя победы чистыми и техническими нокаутами. Вообще говорить о какой-либо оппозиции не слишком серьёзно — и это упрёк не в сторону Юниера, а к общепринятой модели развития молодого боксёра, набивающего чистый рекорд против людей с другой основной работой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Beu5LWflq--/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Beu5LWflq--/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">IT’S FIGHT DAY!! ? #GassievDorticos ? #AliTrophy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wbsuperseries/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> World Boxing Super Series</a> (@wbsuperseries) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-03T11:22:45+00:00">Фев 3, 2018 at 3:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2011 году Дортикос провёл три боя, улучшив свой рекорд до 13−0 (13 КО), после чего неожиданно пропал на целый год, вернувшись на ринг только в феврале 2013-го поединком против человек с рекордом 14−12.

Первый серьёзный бой Юниера случился только через год — в феврале 2014-го кубинецвышел в ринг с не имеющим на тот момент поражений бразильцем Хамильтоном Вентурой. Накону было сразу два второстепенных титула по версиям WBA Federation и WBC Latino, а самого Дортикоса ждал скачок в оппозиции хотя бы на бумаге — бразилец имел чистый рекорд 13−0−1.

Рекорды предыдущих соперников в предыдущих пяти боях впечатляли куда меньше: 30−10, 16−10,16−9, 14−2 и 10−3. Впрочем, поступательное развитие налицо.

Поединок превратился в избиение, закончившееся уже в первом раунде. И это не значит, что бразилец был очередным мешком — через полтора года Вентура поедет на бой с Рахимом Чахкиевым в Москву и проиграет лишь решением судей.

В июле 2014 года Дортикос получил первый реальный тест в виде Эдисона Миранды -боксёра прошедшего путь от бездомного до претендента на титул чемпиона мира задолго до Фрэнсиса Нганну и его красивой истории в UFC. Именно в ту ночь кубинец впервые провёл на ринге 10 раундов и не смог победить досрочно. Больше подобного с Юниером не случалось. Через год кубинец победит Галена Брауна с рекордом 43−30, заметно сдавшего бывшего претендента на титул чемпиона мира Фулгенсио Зунигу с рекордом 27−11 и станет претендентом на бой с Денисом Лебедевым.

Здесь нужно зафиксировать, что две эти победы случились в 2015 году, и именно в том году Дортикос мог встретиться с Муратом Гассиевым. Между командами были переговоры, но что-то сорвалось в самый последний момент.

Вдвойне забавно, что в это же время переговоры о поединке вели будущие участники другого полуфинала Всемирной боксерской суперсерии — Александр Усик и Маирис Бриедис. Таким образом, мы могли увидеть бои будущих чемпионов мира еще в 2015 году, и кто знает, как сейчас бы мог выглядеть состав турнира тяжеловесов. Но судьба распорядилась иначе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bef06l5Fq0A/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bef06l5Fq0A/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">‪A special mention has to go to @mairisbriedis who fought like a lion last night, was graceful in defeat & even managed to crack a smile afterwards. He’ll be back at the top! ?‬ ‪#UsykBriedis ? #AliTrophy ‬</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wbsuperseries/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> World Boxing Super Series</a> (@wbsuperseries) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-28T14:56:54+00:00">Янв 28, 2018 at 6:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дортикос стал претендентом на бой с Денисом Лебедевым, но так и не получил желаемого. Кубинец пытался сорвать объединительный поединок россиянина с Виктором Рамиресом, но потерпел неудачу. В качестве утешительного приза Юниер получил пояс временного чемпиона. Правда, для этого пришлось впервые в карьере покинуть США и отправиться во Францию. Йоури Каленга дрался вполне неплохо, пока не начал уставать. В десятом раунде агония бывшего соперника Дениса Лебедева была остановлена рефери, и Дортикос накинул на плечо пояс с буквами WBA.

Через день после этой победы в первом тяжёлом весе по линии WBA стало сразу три чемпиона — Денис Лебедев победил Виктора Рамиреса и стал супер-чемпионом. В другой части света Бейбут Шуменов победил Джуниора Энтони Райта и стал регулярным чемпионом.

Шуменов должен был драться с Лебедевым, а победитель этого боя — с Дортикосом, но в дело вмешался Мурат Гассиев, дошедший до позиции обязательного претендента по версии IBF. Лебедев принял решение защищать только что завоеванный пояс, а временный чемпион Дортикос и регулярный чемпион Шуменов должны были определить следующего соперника для победителя боя Лебедев — Гассиев.

Но всё пошло не так — Гассиев победил Лебедева, но в последний момент команда россиянина вдруг решила не ставить на кон титул WBA Super. Мурат победил и стал чемпионом мира по версии IBF. Денис потерпел поражение, но сохранил пояс WBA Super.

Дортикос так и не встретился с Шуменовым: поединок откладывался и переносился, а затем казахстанец получил травму глаза и объявил о завершении карьеры.

Кубинец получил повышение до регулярного чемпиона мира без боя.

Иначе говоря — из «бумажного чемпиона» Дортикос превратился в практически полноценного, за одним исключением: титул регулярного чемпиона по версии WBA по-прежнему считался каким-то утешительным призом и был большим билетов на бой с супер-чемпионом.

Но как всегда в дело вмешался случай — было объявлено о старте Всемирной суперсерии, и Доортикос стал одним из участников. Лебедев отказался от участия из-за личных проблем, а значит, пояс WBA был представлен только кубинцем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Ben04j7FbVN/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ben04j7FbVN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? BANG ? The right hand that booked @eldoctol's place in the semis! ? Watch the full #GassievDorticos pre-fight documentary! Link in bio ☝️ ? #AliTrophy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wbsuperseries/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> World Boxing Super Series</a> (@wbsuperseries) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-31T17:31:25+00:00">Янв 31, 2018 at 9:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре 2017 года в четвертьфинале всемирной боксерской суперсерии Дортикос столкнулся с Дмитрием Кудряшовым — своим бывшим спарринг-партнером. Россиянин был жестоко разбит за два раунда, а кубинец, по сути, провел первую защиту титула и вышел в полуфинал, где стал дожидаться победителя боя между Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком.

История с поясами и чемпионами WBA наконец-то разрешилась накануне поединка Гассиева иДортикоса. Ребята из WBA почесали затылки и вдруг осознали, что два «супер-чемпиона» как-тос лишком даже для их лояльной организации. Денис Лебедев был лишен титула, получив уважительный статус «чемпиона в отпуске». Таким образом, победитель Всемирной боксёрской суперсерии станет полноценным абсолютным чемпионом мира, которому будут принадлежать 4 главных пояса в современном боксе.

Дорога к бою Мурата Гассиева

Мурат Гассиев начал профессиональную карьеру в 2011 году — на два года позже Юниера Дортикоса. У россиянина практически нет любительского опыта, но это не всегда бывает плохо -например, Сауль Альварес начал профессиональную карьеру в 15 лет и не выглядел технически заметно слабее серебряного призера Олимпийских игр Геннадия Головкина. Гассиев вышел на свой первый профессиональный бой за месяц до совершеннолетия. Первый же поединок россиянина прошёл всю дистанцию — Роман Мирзоев простоял все четыре раунда и двое судей увидели бой совсем близким: победа Мурата со счетом 39−38, 39−38. Третий судья увидел счёл Гассиева более явной: 40−37.

Реванш случился через два года. Гассиев с момента первой встречи одержал 11 побед, Мирзоев был менее успешен — две победы в пяти поединках. Мурат сумел победить своего соперника убедительно и досрочно — после третьего раунда Мирзоев отказался от продолжения боя, по ходу поединка дважды побывав на настиле ринга.

Гассиев продолжит набивать рекорд соперниками ничем не лучше, чем у Юниера Дортикоса, поэтому здесь интереснее посмотреть на географию выступлений россиянина. В июне 2014 года Мурат провел бой в Грузии с легендарным джорнименом Даниилом Перетятько, а уже в августе поехал в Германию на бой с не имеющим на тот момент поражений Леоном Хартом. В бою двух проспектов (17−0 россиянина против 9−0 немца) Мурат перемолол оппонента, дважды отправив Харта на настил. К слову, через 2 года Леон поедет на бой с Кшиштофом Влодарчиком и простоит все 12 раундов.

До конца 2014 Гассиев проведет поединок во Владикавказе, после чего отправится в США, где его карьера получит мощнейший импульс.

Россиянин стал работать с Абелем Санчесом и каждый день видеть в своем зале Геннадия Головкина.

Первые три поединка в США Гассиев делал то, что и должен был делать — просто убирал соперников одного за другим. В это же время Санчес начал рассказывать местной прессе о молодом бойце из России, который должен стать «следующим Головкиным».

В том (2015) году так и не состоялся бой с Дортикосом, зато Мурат встретился с Айзеей Томасом. Мурат ударил соперника после гонга, и чуть позже поединок был признан несостоявшимся. Проблема была в том, что Гассиев действовал довольно прямолинейно, и, возможно, проигрывал тот бой. Это стало первым звоночком для россиянина.

Тем не менее, уже в следующем бою, в мае 2016 года Мурат стал претендентом на нокаут года, выключив свет Джордану Шиммеллу молниеносной и немного пугающей серией. Дальше вызнаете — Гассиев стал претендентом на пояс IBF и уже в декабре поехал в Россию на бой с Денисом Лебедевым.

Этот поединок выглядел серьезным скачком в уровне оппозиции, но ранее Мурату доводилось разделять ринг с чемпионами мира. В разное время Гассиев спарринговал с Марко Хуком, Владимиром Кличко и Деонеем Уайлдером. Кажется, подобный опыт стоит гораздо дороже пяти профессиональных боёв с непонятной оппозицией. Ещё больше впечатляет, что россиянин не просто приезжал отбывать номер и заглядывать в рот именитым партнерам — Гассиев работал и создавал проблемы каждому, с кем делил ринг. Достаточно найти видео его спарринга с Марко Хуком, чтобы понять, какие искры оба бойца высекали из друг друга во вроде бы тренировочном лагере.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeoFJfxlLg4/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeoFJfxlLg4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@murat_gassiev KOs Wlodarczyk with a brutal body-shot in the QFs!! ?? ￼ ? Watch the full #GassievDorticos pre-fight documentary! Link in bio ☝️ ? #AliTrophy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wbsuperseries/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> World Boxing Super Series</a> (@wbsuperseries) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-31T19:53:56+00:00">Янв 31, 2018 at 11:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

3 декабря 2016 году Мурат вернётся на бой в России. До поединка к нему в раздевалку зайдёт Геннадий Головкин и будет о чем-то очень долго разговаривать с россиянином. Уже в пятом раунде после удара по печени Денис Лебедев окажется в нокдауне, но сумеет продолжить поединок. Гассиев впервые в карьере пройдёт всю дистанцию и узнает много нового о себе.

После поединка двое судей отдадут победу претенденту, а ещё один посчитает поединок 114−113 в пользу Лебедева. Мурат стал чемпионом мира, но завоевал всего один пояс вместо двух — в последний момент команда Дениса получила разрешение не выставлять на кон титул WBA Super.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Besrpdkhcbq/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Besrpdkhcbq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Your Cruiserweight semi-final fight is official! #GassievDorticos - Saturday night from The Bolshoy Ice Dome in Sochi, Russia.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wbsuperseries/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> World Boxing Super Series</a> (@wbsuperseries) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-02T14:46:32+00:00">Фев 2, 2018 at 6:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом есть определённый казус судьбы — спустя полтора года Гассиев будет бороться за тот самый пояс WBA Super. Снова дома и снова в пока что важнейшем поединке в своей карьере. После завоевания титула Мурат не дрался почти год, пока не стало известно о его участии во Всемирной боксерской суперсерии. Гассиев вновь покажет публике забытое искусство разящих ударов по корпусу, и Кшиштоф Влодарчик не сможет подняться ни до, ни после окончания отсчета рефери.

Поздней ночью 3 февраля в Сочи Мурат Гассиев и Юниер Дортикос наконец-то встретятся в ринге. Контракт на бой подписан, церемония взвешивания и все пресс-конференции позади: обоим осталось сделать то, что они умеют делать лучше всего — наконец-то пустить в дело кулаки и постараться вырубить друг друга.

Россиянин будет драться дома и выйдет на ринг в качестве фаворита. Насколько сильно чужие стены смутят Дортикоса, который проведет всего второй бой за пределами США? Чей удар окажется сильнее и быстрее? Сумеет ли Дортикос дотянуться до Гассиева своим смертоносным правым или быстрее скорчится на земле от удара по печени? Вопросов слишком много. Благо ответы на большинство мы получим уже сегодня ночью.

Гассиев — Дортикос — бой, который не случился в 2015 году, чтобы стать одним из самых больших поединков 2018 года.