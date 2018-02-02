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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

Хамитов объяснил, почему Головкину нужно завершать профессиональную карьеру

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов в проекте The Эфир на Tengrinews.kz объяснил, почему чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) необходимо завершить свою карьеру.

«Я говорил, что Головкину нужно уходить из спорта. Однако журналисты, неправильно преподнесли мои слова.

Когда Головкин был любителем, тогда мы готовились в одном спортзале. В спорткомплексе «Достык» слева занимались борцы, а справа — боксеры. В те годы Головкин был очень сильный: он никому не проигрывал, выигрывал чемпионаты мира и Азии, однако на Олимпиаде занял второе место. В этот момент народ начал давить на него. «Ты проиграл “золото”, продал его», — такие разговоры ходили среди людей и спортсменов. Я не знаю, заплатили ли ему деньги и подарили ли квартиру. Головкин некоторое время провел в Казахстане и расстроенный уехал в Германию.

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В первые двадцать боев на профи-ринге он был сам за себя. Никому не было дела до него. Лишь после того, как он поехал в США и попал на HBO, тогда в Казахстане начали говорить о нем.

Сейчас ему 35 лет. Я сам в спорте и могу разобрать соперников. Предыдущие соперники Головкина были не сильными. Он играючи побеждал всех до четвертого — пятого раунда. Последние оппоненты очень сильные. Они не падают с первого удара и держатся все 12 раундов. Сейчас Головкину уже тяжело. Если он проведет еще пару двенадцатираундовых боев, то может и проиграть.

Если он еще раз проиграет, то может повториться та же история, что и произошла в 2004 году. Я переживаю за это. Поэтому я сказал. Если он уйдет на пике славы, то так будет намного лучше, — поделился Хамитов.

В марте Хамитов назвал несправедливой победу Головкина над американцем Дэниэлом Джейкобсом (33−2, 29 КО) и призвал GGG уйти из спорта.

Напомним, что в следующем бою Головкин 5 мая встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). На проведение поединка претендуют Лас-Вегас и Нью-Йорк. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV) и уже назвал точное время начала вечера бокса.

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