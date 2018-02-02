Хамитов объяснил, почему Головкину нужно завершать профессиональную карьеру

«Я говорил, что Головкину нужно уходить из спорта. Однако журналисты, неправильно преподнесли мои слова.

Когда Головкин был любителем, тогда мы готовились в одном спортзале. В спорткомплексе «Достык» слева занимались борцы, а справа — боксеры. В те годы Головкин был очень сильный: он никому не проигрывал, выигрывал чемпионаты мира и Азии, однако на Олимпиаде занял второе место. В этот момент народ начал давить на него. «Ты проиграл “золото”, продал его», — такие разговоры ходили среди людей и спортсменов. Я не знаю, заплатили ли ему деньги и подарили ли квартиру. Головкин некоторое время провел в Казахстане и расстроенный уехал в Германию.

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В первые двадцать боев на профи-ринге он был сам за себя. Никому не было дела до него. Лишь после того, как он поехал в США и попал на HBO, тогда в Казахстане начали говорить о нем.

Сейчас ему 35 лет. Я сам в спорте и могу разобрать соперников. Предыдущие соперники Головкина были не сильными. Он играючи побеждал всех до четвертого — пятого раунда. Последние оппоненты очень сильные. Они не падают с первого удара и держатся все 12 раундов. Сейчас Головкину уже тяжело. Если он проведет еще пару двенадцатираундовых боев, то может и проиграть.

Если он еще раз проиграет, то может повториться та же история, что и произошла в 2004 году. Я переживаю за это. Поэтому я сказал. Если он уйдет на пике славы, то так будет намного лучше, — поделился Хамитов.

В марте Хамитов назвал несправедливой победу Головкина над американцем Дэниэлом Джейкобсом (33−2, 29 КО) и призвал GGG уйти из спорта.