Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Продукты, которых теперь можно не бояться
Татьяна Навка научила 3-летнюю дочь не бояться льда
Тест: угадайте город по достопримечательности
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Депортиво
Хоккей. НХЛ
3.02
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
3.02
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.02
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.02
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Все события
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
15:17 (мск), источник: Газета.Ру

Лебедева лишили пояса без боя

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила знаменитого российского бойца Дениса Лебедева титула суперчемпиона. Пояс перейдет кубинцу Юниеру Дортикосу, который разыграет его в бою с другим россиянином Муратом Гассиевым в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Лебедев признал данное решение справедливым и выразил желание встретиться с победителем WBSS, чтобы вернуть себе титул.

Источник: Газета.Ру

Известный российский боксер Денис Лебедев, выступающий в первой тяжелой весовой категории (до 90,71 кг), лишился титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

О неожиданных «санкциях» WBA сообщила на своем официальном сайте, заверив, что Лебедев не возражал против изменения своего статуса.

Читайте также
Россиянин Лебедев проведет бой с победителем Всемирной суперсерии бокса

Причиной для таких изменений послужило то, что WBA запланировала устроить объединительный поединок (то есть за два пояса сразу) в рамках грядущего полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который пройдет 3 февраля в Сочи.

В этой битве сойдутся кубинец Юниер Дортикос, который является регулярным чемпионом WBA (а не суперчемпионом, как Лебедев), и россиянин Мурат Гассиев — чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Таким образом, триумфатор боя соединит в своей коллекции два пояса — WBA и IBF.

Однако в объединительном бою, по правилам WBA, нужно разыграть именно титул суперчемпиона, поэтому организация решила отнять это звание у находящегося на длительном отдыхе Лебедева и передать его Дортикосу.

При этом отечественный боксер не теряет свой пояс окончательно: в данный момент он объявлен «чемпионом в отпуске» и позже в обязательном порядке получит право вернуть себе потерянное.

Вот как эту ситуацию описал менеджер боксера Вадим Корнилов.

«WBA выпустила резолюцию, согласно которой Денис получил статус «чемпион в отпуске» в виду того, что титул будет выставлен на кон в объединительном бою между Гассиевым и Дортикосом.

Согласно правилам, в объединительном поединке должен быть выставлен титул суперчемпиона, поэтому в WBA не может быть одновременно как суперчемпиона, так и регулярного чемпиона, — приводит слова Корнилова ТАСС.

Сам Лебедев признал лишение себя титула справедливым со стороны WBA.

«Учитывая то, что я уже долгое время не боксировал, не защищал титул, это справедливое решение.

Наверное, даже хорошие отношения с этой организацией позволили сделать так, что меня не совсем освободили от титула, а сделали «чемпионом в отпуске».

Это хорошее и справедливое решение, — цитирует боксера РИА Новости.

Читайте также
Поветкин, Лебедев и Ковалев в 2018 году могут провести бои в Екатеринбурге

Также Лебедев заверил, что жаждет встретиться с победителем суперсерии WBSS (в рамках которой его пояс будет разыгран), чтобы вернуть свой титул.

На официальном сайте WBA появилось объявление о том, что триумфатор WBSS, который определится в финальном поединке 11 мая, будет обязан начать переговоры с командой Лебедева о поединке за звание суперчемпиона.

Начиная с 13 мая, у сторон будет ровно 30 дней на то, чтобы прийти к соглашению.

Судя по всему, 38-летний Лебедев пока не задумывается о том, чтобы перейти в категорию «чемпионов на пенсии».

«О завершении карьеры, конечно, пока не думаю. Есть еще дела. Но жизнь сама диктует свои условия, поживем — увидим», — заявил боксер.

Слова Лебедева подтвердил и его менеджер Корнилов.

«О завершении карьеры Денисом речи пока не идет. Он ждет результатов суперсерии, он хочет драться с победителем, он заинтересован.

Мы планировали назначить следующий бой Дениса на март-апрель, но по регламенту он не имеет права проводить бои до 11 мая, когда пройдет финал WBSS. Будем смотреть, — рассказал менеджер.

Также Корнилов признался, что мысли о возможном лишении Лебедева титула суперчемпиона возникали у команды боксера и раньше.

«Это было ожидаемо, мы это обсуждали последние три месяца. Но победитель турнира будет обязан встретиться с Лебедевым», — подчеркнул менеджер.

Последним, кто осмеливался оспорить пояс суперчемпиона у Белого Лебедя, был австралиец Марк Флэнаган. Поединок состоялся 9 июля 2017 года на бойцовском вечере в Екатеринбурге.

Читайте также
Боксер Лебедев ответил упрекнувшим его за берет десантникам

Встреча прошла в низком темпе, и по итогам 12 раундов Лебедев одержал убедительную победу по очкам — 119:108, 120:107, 119:108.

Стоит отметить, что этот поединок был для Флэнагана первым за пределами Австралии. С тех пор россиянин не провел ни одного боя.

На данный момент в активе Лебедева значатся 30 побед (из них 22 — нокаутом) и три поражения.

 Как Меланья Трамп мстит мужу
Ульяновских курсантов наказали за скандальное видео с танцами
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
Первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Наместникова
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Свендсен: Не понимаю, почему слова Родченкова принимают на веру
Освальд: Доказательств вины россиян достаточно, и я разочарован
СМИ: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов по футболу
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь