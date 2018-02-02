Лебедева лишили пояса без боя

Известный российский боксер Денис Лебедев, выступающий в первой тяжелой весовой категории (до 90,71 кг), лишился титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
О неожиданных «санкциях» WBA сообщила на своем официальном сайте, заверив, что Лебедев не возражал против изменения своего статуса.
Причиной для таких изменений послужило то, что WBA запланировала устроить объединительный поединок (то есть за два пояса сразу) в рамках грядущего полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который пройдет 3 февраля в Сочи.
В этой битве сойдутся кубинец Юниер Дортикос, который является регулярным чемпионом WBA (а не суперчемпионом, как Лебедев), и россиянин Мурат Гассиев — чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Таким образом, триумфатор боя соединит в своей коллекции два пояса — WBA и IBF.
Однако в объединительном бою, по правилам WBA, нужно разыграть именно титул суперчемпиона, поэтому организация решила отнять это звание у находящегося на длительном отдыхе Лебедева и передать его Дортикосу.
При этом отечественный боксер не теряет свой пояс окончательно: в данный момент он объявлен «чемпионом в отпуске» и позже в обязательном порядке получит право вернуть себе потерянное.
Вот как эту ситуацию описал менеджер боксера Вадим Корнилов.
«WBA выпустила резолюцию, согласно которой Денис получил статус «чемпион в отпуске» в виду того, что титул будет выставлен на кон в объединительном бою между Гассиевым и Дортикосом.
Согласно правилам, в объединительном поединке должен быть выставлен титул суперчемпиона, поэтому в WBA не может быть одновременно как суперчемпиона, так и регулярного чемпиона, — приводит слова Корнилова ТАСС.
Сам Лебедев признал лишение себя титула справедливым со стороны WBA.
«Учитывая то, что я уже долгое время не боксировал, не защищал титул, это справедливое решение.
Наверное, даже хорошие отношения с этой организацией позволили сделать так, что меня не совсем освободили от титула, а сделали «чемпионом в отпуске».
Это хорошее и справедливое решение, — цитирует боксера РИА Новости.
Также Лебедев заверил, что жаждет встретиться с победителем суперсерии WBSS (в рамках которой его пояс будет разыгран), чтобы вернуть свой титул.
На официальном сайте WBA появилось объявление о том, что триумфатор WBSS, который определится в финальном поединке 11 мая, будет обязан начать переговоры с командой Лебедева о поединке за звание суперчемпиона.
Начиная с 13 мая, у сторон будет ровно 30 дней на то, чтобы прийти к соглашению.
Судя по всему, 38-летний Лебедев пока не задумывается о том, чтобы перейти в категорию «чемпионов на пенсии».
«О завершении карьеры, конечно, пока не думаю. Есть еще дела. Но жизнь сама диктует свои условия, поживем — увидим», — заявил боксер.
Слова Лебедева подтвердил и его менеджер Корнилов.
«О завершении карьеры Денисом речи пока не идет. Он ждет результатов суперсерии, он хочет драться с победителем, он заинтересован.
Мы планировали назначить следующий бой Дениса на март-апрель, но по регламенту он не имеет права проводить бои до 11 мая, когда пройдет финал WBSS. Будем смотреть, — рассказал менеджер.
Также Корнилов признался, что мысли о возможном лишении Лебедева титула суперчемпиона возникали у команды боксера и раньше.
«Это было ожидаемо, мы это обсуждали последние три месяца. Но победитель турнира будет обязан встретиться с Лебедевым», — подчеркнул менеджер.
Последним, кто осмеливался оспорить пояс суперчемпиона у Белого Лебедя, был австралиец Марк Флэнаган. Поединок состоялся 9 июля 2017 года на бойцовском вечере в Екатеринбурге.
Встреча прошла в низком темпе, и по итогам 12 раундов Лебедев одержал убедительную победу по очкам — 119:108, 120:107, 119:108.
Стоит отметить, что этот поединок был для Флэнагана первым за пределами Австралии. С тех пор россиянин не провел ни одного боя.
На данный момент в активе Лебедева значатся 30 побед (из них 22 — нокаутом) и три поражения.