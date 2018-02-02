Лебедева лишили пояса без боя

Источник: Газета.Ру

Известный российский боксер Денис Лебедев, выступающий в первой тяжелой весовой категории (до 90,71 кг), лишился титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

О неожиданных «санкциях» WBA сообщила на своем официальном сайте, заверив, что Лебедев не возражал против изменения своего статуса.

Читайте также Россиянин Лебедев проведет бой с победителем Всемирной суперсерии бокса

Причиной для таких изменений послужило то, что WBA запланировала устроить объединительный поединок (то есть за два пояса сразу) в рамках грядущего полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который пройдет 3 февраля в Сочи.

В этой битве сойдутся кубинец Юниер Дортикос, который является регулярным чемпионом WBA (а не суперчемпионом, как Лебедев), и россиянин Мурат Гассиев — чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Таким образом, триумфатор боя соединит в своей коллекции два пояса — WBA и IBF.

Однако в объединительном бою, по правилам WBA, нужно разыграть именно титул суперчемпиона, поэтому организация решила отнять это звание у находящегося на длительном отдыхе Лебедева и передать его Дортикосу.

При этом отечественный боксер не теряет свой пояс окончательно: в данный момент он объявлен «чемпионом в отпуске» и позже в обязательном порядке получит право вернуть себе потерянное.

Вот как эту ситуацию описал менеджер боксера Вадим Корнилов.

«WBA выпустила резолюцию, согласно которой Денис получил статус «чемпион в отпуске» в виду того, что титул будет выставлен на кон в объединительном бою между Гассиевым и Дортикосом.

Согласно правилам, в объединительном поединке должен быть выставлен титул суперчемпиона, поэтому в WBA не может быть одновременно как суперчемпиона, так и регулярного чемпиона, — приводит слова Корнилова ТАСС.

Сам Лебедев признал лишение себя титула справедливым со стороны WBA.

«Учитывая то, что я уже долгое время не боксировал, не защищал титул, это справедливое решение.

Наверное, даже хорошие отношения с этой организацией позволили сделать так, что меня не совсем освободили от титула, а сделали «чемпионом в отпуске».

Это хорошее и справедливое решение, — цитирует боксера РИА Новости.

Читайте также Поветкин, Лебедев и Ковалев в 2018 году могут провести бои в Екатеринбурге

Также Лебедев заверил, что жаждет встретиться с победителем суперсерии WBSS (в рамках которой его пояс будет разыгран), чтобы вернуть свой титул.

На официальном сайте WBA появилось объявление о том, что триумфатор WBSS, который определится в финальном поединке 11 мая, будет обязан начать переговоры с командой Лебедева о поединке за звание суперчемпиона.

Начиная с 13 мая, у сторон будет ровно 30 дней на то, чтобы прийти к соглашению.

Судя по всему, 38-летний Лебедев пока не задумывается о том, чтобы перейти в категорию «чемпионов на пенсии».

«О завершении карьеры, конечно, пока не думаю. Есть еще дела. Но жизнь сама диктует свои условия, поживем — увидим», — заявил боксер.

Слова Лебедева подтвердил и его менеджер Корнилов.

«О завершении карьеры Денисом речи пока не идет. Он ждет результатов суперсерии, он хочет драться с победителем, он заинтересован.

Мы планировали назначить следующий бой Дениса на март-апрель, но по регламенту он не имеет права проводить бои до 11 мая, когда пройдет финал WBSS. Будем смотреть, — рассказал менеджер.

Также Корнилов признался, что мысли о возможном лишении Лебедева титула суперчемпиона возникали у команды боксера и раньше.

«Это было ожидаемо, мы это обсуждали последние три месяца. Но победитель турнира будет обязан встретиться с Лебедевым», — подчеркнул менеджер.

Последним, кто осмеливался оспорить пояс суперчемпиона у Белого Лебедя, был австралиец Марк Флэнаган. Поединок состоялся 9 июля 2017 года на бойцовском вечере в Екатеринбурге.

Читайте также Боксер Лебедев ответил упрекнувшим его за берет десантникам

Встреча прошла в низком темпе, и по итогам 12 раундов Лебедев одержал убедительную победу по очкам — 119:108, 120:107, 119:108.

Стоит отметить, что этот поединок был для Флэнагана первым за пределами Австралии. С тех пор россиянин не провел ни одного боя.