WBC и IBF против выступления профи на Олимпиадах, AIBA не сдается

Источник: РИА "Новости"

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) 1 июня 2016 года приняла решение разрешить профессиональным боксерам выступить на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«WBC никогда не поддержит профессионалов, которые будут выступать на Олимпийских играх, если не будет четкого понимания, кто принимает участие в боях. Вы представляете себе Геннадия Головкина на ринге против 19-летнего парня?» — сказал Сулейман во время выступления на Международном боксерском форуме в Сочи.

«Посмотрите на сборную США по баскетболу, которая приезжает на Игры и выигрывает с разницей 50 очков, а их соперники рады просто с ними сфотографироваться. В профессиональном боксе мы не играем, нельзя допускать такого», — добавил глава WBC.

IBF в июне 2016 года заявила, что будет на год исключать из своего рейтинга боксеров, которые согласятся выступать на Играх.

«Мы тоже против этого. Мы занимаем жесткую позицию, чтобы выстроить правильную стратегию вместе с AIBA. Конечно, бывают случаи, когда непрофессионалы побеждают профессионалов, но олимпийский турнир — это все-таки другое соревнование. Это нужно учитывать», — отметил глава IBF Дэрил Пиплс.

НУЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЫХ БОКСЕРОВ

Чемпион WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе 35-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин поднял тему безопасности здоровья боксеров-любителей в подобных поединках.

«Я могу встретиться с молодым перспективным парнем, но есть разница в возрасте, мастерстве. Конечно, он может победить, но надо понимать, что это контактный вид спорта, это не игра. Если мы сможем обезопасить здоровье молодых ребят, выходящих против чемпионов, если будет правильное понимание тех правил, по которым будут проводиться бои, тогда можно будет об этом говорить. Финансовый вопрос здесь не главный», — подчеркнул Головкин.

Вице-президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Франко Фальчинелли, в свою очередь, заявил, что они не собираются отказываться от идеи привлечения профессионалов.

«Мы приняли такое решение — открыть двери профессионалам, чтобы они могли участвовать в Играх, как и в других видах спорта. Но это зависит от национальных федераций, нам нужно соответствующее соглашение с промоутерами, нас должны поддержать федерации. Если они согласны, то мы оставим двери открытыми», — заявил Фальчинелли.