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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

Тренирующийся с Головкиным боксер официально «забрал» у Ислама бой за звание претендента на титул WBA

Француз Мишель Соро (31−2−1, 30 КО) и американец Джон Вера (18−0, 11 КО) встретятся в бою за звание обязательного претендента для чемпиона WBA (Super) — Эрисланди Лары (25−2−2, 14 КО). Об этом официально объявила Федерация бокса Франции, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок Вера — Соро пройдет 24 марта в рамках вечера бокса Марселе. В главном событии за звание претендента для чемпиона WBA (Super) в первом тяжелом весе встретятся француз Арсен Гуламиран (22−0, 14 КО) и бельгиец Рияд Мерхи (24−0, 12 КО).

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21 ноября Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила резолюцию, по которой обязала Веру и казахстанца Каната Ислама (25−0, 20 КО) за месяц договориться о бое за статус обязательного претендента для суперчемпиона Лары.

Установленный WBA срок для переговоров между Верой и Исламом уже истек, но официального решения организация не объявляла. В начале января Vesti.kz со ссылкой на источник в команде американца сообщали, что этот поединок не состоится из-за отказа казахстанца.

30-летний Соро два своих поражения потерпел в титульных боях. В 2012 году в Киеве он единогласным решением уступил россиянину Заурбеку Байсангурову (29−1, 21 КО) в поединке за титулы WBO и IBO, хотя и отправлял соперника в нокдаун во втором раунде. В июле прошлого года Соро во французском Эвиане раздельным решением проиграл аргентинцу Брайану Кастаньо (14−0, 10 КО) пояс «регулярного» чемпиона WBA.

В начале 2017 года Соро отправился в США и начал на постоянной основе сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, который был в его углу в трех последних боях — в том числе и с Кастаньо. В лагере Big Bear в штате Калифорния Санчес работает с группой боксеров, среди которых — чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) и обладатель титула IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (25−0, 18 КО). В 2015 году Соро также приезжал готовиться к бою к Санчесу, но тогда в его углу был другой тренер.

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