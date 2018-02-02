Тренирующийся с Головкиным боксер официально «забрал» у Ислама бой за звание претендента на титул WBA

Поединок Вера — Соро пройдет 24 марта в рамках вечера бокса Марселе. В главном событии за звание претендента для чемпиона WBA (Super) в первом тяжелом весе встретятся француз Арсен Гуламиран (22−0, 14 КО) и бельгиец Рияд Мерхи (24−0, 12 КО).

21 ноября Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила резолюцию, по которой обязала Веру и казахстанца Каната Ислама (25−0, 20 КО) за месяц договориться о бое за статус обязательного претендента для суперчемпиона Лары.

Установленный WBA срок для переговоров между Верой и Исламом уже истек, но официального решения организация не объявляла. В начале января Vesti.kz со ссылкой на источник в команде американца сообщали, что этот поединок не состоится из-за отказа казахстанца.

30-летний Соро два своих поражения потерпел в титульных боях. В 2012 году в Киеве он единогласным решением уступил россиянину Заурбеку Байсангурову (29−1, 21 КО) в поединке за титулы WBO и IBO, хотя и отправлял соперника в нокдаун во втором раунде. В июле прошлого года Соро во французском Эвиане раздельным решением проиграл аргентинцу Брайану Кастаньо (14−0, 10 КО) пояс «регулярного» чемпиона WBA.