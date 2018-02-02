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10:40 (мск), источник: Р-Спорт

Глава IBF Пиплс: Александр Поветкин является «чистым» боксером

СОЧИ, 2 фев — РИА Новости, Николай Рязанцев. Российский супертяжеловес Александр Поветкин сдал достаточно допинг-тестов, чтобы его можно было считать «чистым» спортсменом, заявил РИА Новости глава Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс.

Источник: РИА "Новости"

В 2016 году у Поветкина из-за допинговых скандалов были сорваны два боя. Впоследствии россиянин был полностью оправдан.

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«Лично я считаю его “чистым”. Он вовлечен в программу WBC “Чистый бокс”, и пробы, которые он сдавал и там, и в VADA оказались “чистыми”. Я вообще являюсь его фанатом и надеюсь, что все у него будет хорошо. Я слежу за его карьерой, он — отличный парень, который много работает. Возможно, он принимал какие-то неправильные решения, но он является силой, с которой нужно считаться», — сказал Пиплс.

В сентябре Поветкину исполнилось 38 лет. «Все же, он “супертяж”, так что у него побольше времени, чем у боксеров из более легких категорий. Он отличный боксер, так что уверен, что запал у него еще есть», — отметил Пиплс.

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