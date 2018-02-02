Глава IBF Пиплс: Александр Поветкин является «чистым» боксером

«Лично я считаю его “чистым”. Он вовлечен в программу WBC “Чистый бокс”, и пробы, которые он сдавал и там, и в VADA оказались “чистыми”. Я вообще являюсь его фанатом и надеюсь, что все у него будет хорошо. Я слежу за его карьерой, он — отличный парень, который много работает. Возможно, он принимал какие-то неправильные решения, но он является силой, с которой нужно считаться», — сказал Пиплс.