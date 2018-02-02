Глава IBF Пиплс: Александр Поветкин является «чистым» боксером
СОЧИ, 2 фев — РИА Новости, Николай Рязанцев. Российский супертяжеловес Александр Поветкин сдал достаточно
СОЧИ, 2 фев — РИА Новости, Николай Рязанцев. Российский супертяжеловес Александр Поветкин сдал достаточно
В 2016 году у Поветкина
«Лично я считаю его “чистым”. Он вовлечен в программу WBC “Чистый бокс”, и пробы, которые он сдавал и там, и в VADA оказались “чистыми”. Я вообще являюсь его фанатом и надеюсь, что все у него будет хорошо. Я слежу за его карьерой, он — отличный парень, который много работает. Возможно, он принимал
В сентябре Поветкину исполнилось 38 лет. «Все же, он “супертяж”, так что у него побольше времени, чем у боксеров из более легких категорий. Он отличный боксер, так что уверен, что запал у него еще есть», — отметил Пиплс.