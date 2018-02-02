Глава IBF Пиплс: Было бы здорово организовать бой Ковалева и Бетербиева

Источник: РИА "Новости"

Ковалев 3 марта проведет защиту своего титула против соотечественника Игоря Михалкина. На профессиональном ринге «Крушитель» одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей. Бетербиев выиграл все 12 боев.

«Ох, я бы с радостью посмотрел на такой бой. Это был бы прекрасный бой, и я думаю, что у Бетербиева были бы шансы на победу в нем. Конечно, все мы знаем, на что способен “Крушитель”, но и Артур является очень неуступчивым боксером», — сказал Пиплс.