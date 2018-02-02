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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

Глава IBF Пиплс: Было бы здорово организовать бой Ковалева и Бетербиева

СОЧИ, 2 фев — РИА Новости, Николай Рязанцев. Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс заявил РИА Новости, что с удовольствием посмотрел бы на бой между чемпионом мира по версии IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и обладателем пояса WBO Сергеем Ковалевым.

Источник: РИА "Новости"

Ковалев 3 марта проведет защиту своего титула против соотечественника Игоря Михалкина. На профессиональном ринге «Крушитель» одержал 31 победу при двух поражениях и одной ничьей. Бетербиев выиграл все 12 боев.

«Ох, я бы с радостью посмотрел на такой бой. Это был бы прекрасный бой, и я думаю, что у Бетербиева были бы шансы на победу в нем. Конечно, все мы знаем, на что способен “Крушитель”, но и Артур является очень неуступчивым боксером», — сказал Пиплс.

«Он (Бетербиев) — настоящий зверь. Дело в том, что Сергей намного дольше владел поясами, поэтому он известнее. Не понимаю, почему про Артура говорят так мало, ведь он может биться. Мы ожидаем от него больших свершений. Когда он выйдет на большой ринг, я уверен, что он покажет себя и соберет большую армию фанатов», — добавил глава IBF.

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