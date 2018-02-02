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10:22 (мск), источник: ТАСС

Президент IBF: Поветкин имеет все возможности вернуться в топ супертяжелого веса

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин имеет все возможности, чтобы вернуться на вершину профессионального бокса после допинговых скандалов и обвинений. Об этом ТАСС заявил президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрилл Пиплз.

Ранее стало известно, что Поветкин может провести бой с Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером, который пройдет 31 марта в Кардиффе.

«Я — самый настоящий фанат Поветкина, — сказал Пиплз. — Может там что-то и было нехорошее раньше, но он оправдан и вновь боксирует на самом высоком уровне. Конечно, Поветкин — один из топовых боксеров в супертяжелом весе, и у него есть все, чтобы вернуться наверх».

В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Всего на счету 38-летнего россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовским. Всего в активе 34-летнего британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.

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