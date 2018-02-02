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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин получил награды «Боксер года» и «Бой года» на международном форуме в Сочи

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super). IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 34 КО) получил награды «Боксер года» и «Бой года» за поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом на международном форуме в Сочи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Награды непобежденному казахстанцу вручили глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана и трехкратный чемпион мира Феликс Савон.

«Для меня большая честь находиться вместе с вами на открытии первого международного боксерского форума, и получить ваше признание, вашу награду, ваши аплодисменты. Для меня это большая честь. По-человечески вам скажу — спасибо большое!» — сказал Головкин.

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«Дорогие друзья, я бы хотел разделить награду не только с моей командой, но и с вами. Я считаю, что это наша общая заслуга, победа. Мы верили в нашу поддержку. Мы верили в здоровый, в здравый интерес к боксу и верили в свою работу. Я благодарен всей своей команде, кто верил в меня. И в моем лице мы достигли этой награды», — добавил GGG.

Напомним, завтра, 3 февраля, участники форума посетят вечер бокса, в главном событии которого пройдет объединительный бой между россиянином Гассиевым и кубинцем Дортикосом за выход в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSSS) в первом тяжелом весе.

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