Головкин получил награды «Боксер года» и «Бой года» на международном форуме в Сочи

«Для меня большая честь находиться вместе с вами на открытии первого международного боксерского форума, и получить ваше признание, вашу награду, ваши аплодисменты. Для меня это большая честь. По-человечески вам скажу — спасибо большое!» — сказал Головкин.

«Дорогие друзья, я бы хотел разделить награду не только с моей командой, но и с вами. Я считаю, что это наша общая заслуга, победа. Мы верили в нашу поддержку. Мы верили в здоровый, в здравый интерес к боксу и верили в свою работу. Я благодарен всей своей команде, кто верил в меня. И в моем лице мы достигли этой награды», — добавил GGG.