Стало известно, как будут выбраны судьи на реванш Головкин — Альварес

— Если мы почувствуем, что сможем выполнить то, о чем они [промоутеры] просят, и по-прежнему предоставить им судей уровня «А+», я скажу об этом нашему председателю. Я возьму на себя все заботы о судьях. Это самый большой бой, и я собираюсь предоставить лучших судей в США! — заявил Беннетт.