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1 февраля, источник: Sports.kz

Стало известно, как будут выбраны судьи на реванш Головкин — Альварес

Чтобы избежать некомпетентного судейства, как в первом поединке, команда Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) планирует тщательно подойти к выбору судей в реванше, сообщает Sports.kz.

Напомним, по итогам первого боя Аделаида Берд отдала Головкину лишь два раунда — 118−110, а Дон Трелла посчитал лучший раунд Геннадия — седьмой — в пользу «Канело».

Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт сообщил, что перед реваншем он готов выслушать мнения и пожелания промоутеров относительно назначения официальных лиц.

— Если мы почувствуем, что сможем выполнить то, о чем они [промоутеры] просят, и по-прежнему предоставить им судей уровня «А+», я скажу об этом нашему председателю. Я возьму на себя все заботы о судьях. Это самый большой бой, и я собираюсь предоставить лучших судей в США! — заявил Беннетт.

Реванш состоится 5 мая. Ожидается, что он снова пройдет в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21.

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