Россиянин Лебедев проведет бой с победителем Всемирной суперсерии бокса

Ранее WBA сообщила о том, что титул чемпиона мира в весе до 90,71 кг будет выставлен на кон в бою между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Полуфинальный поединок WBSS между Гассиевым и Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи. Первым финалистом суперсерии в данной весовой категории стал украинец Александр Усик, победивший в своем полуфинале латвийца Майриса Бриедиса.

«Денис не лишен титула, — сказал Корнилов. — Всемирная боксерская ассоциация выпустила резолюцию, согласно которой, Денис получил статус “чемпион в отпуске” в виду того, что титул будет выставлен на кон в объединительном бою между Гассиевым и Дортикосом. Согласно правилам, в объединительном поединке должен быть выставлен титул суперчемпиона, поэтому в WBA не может быть одновременно как суперчемпиона, так и регулярного чемпиона. Финал суперсерии состоится в мае, после чего WBA объявит о переговорах между ее победителем и Денисом Лебедевым, чтобы выявить сильнейшего боксера в этой весовой категории».