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1 февраля, источник: ТАСС

Россиянин Лебедев проведет бой с победителем Всемирной суперсерии бокса

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянин Денис Лебедев проведет бой с победителем Всемирной суперсерии бокса (WBSS), в настоящий момент он объявлен чемпионом в отпуске по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

Ранее WBA сообщила о том, что титул чемпиона мира в весе до 90,71 кг будет выставлен на кон в бою между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Полуфинальный поединок WBSS между Гассиевым и Дортикосом пройдет 3 февраля в Сочи. Первым финалистом суперсерии в данной весовой категории стал украинец Александр Усик, победивший в своем полуфинале латвийца Майриса Бриедиса.

«Денис не лишен титула, — сказал Корнилов. — Всемирная боксерская ассоциация выпустила резолюцию, согласно которой, Денис получил статус “чемпион в отпуске” в виду того, что титул будет выставлен на кон в объединительном бою между Гассиевым и Дортикосом. Согласно правилам, в объединительном поединке должен быть выставлен титул суперчемпиона, поэтому в WBA не может быть одновременно как суперчемпиона, так и регулярного чемпиона. Финал суперсерии состоится в мае, после чего WBA объявит о переговорах между ее победителем и Денисом Лебедевым, чтобы выявить сильнейшего боксера в этой весовой категории».

Лебедев владеет титулом WBA с 2012 года.

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