Двукратный олимпийский чемпион Лагутин получил премию «Легенда бокса»

Боксером года был признан чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской Федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Геннадий Головкин из Казахстана.

В номинации «человек года» победил один из руководителей Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли. «Событием года» признано мероприятие «День бокса», состоявшееся в Москве на Красной площади 22 июня прошлого года.

79-летний Лагутин является двукратным чемпионом Олимпийских игр (1964, 1968) в весовой категории до 71 кг. На Играх 1960 года в Риме он завоевал бронзовую награду. Кроме того, в его активе два титула чемпиона Европы и шесть побед в первенствах СССР. За спортивную карьеру Лагутин провел 298 боев, в которых одержал 287 побед.