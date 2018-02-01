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1 февраля, источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Лагутин получил премию «Легенда бокса»

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин получил премию «Легенда бокса» в рамках Международного боксерского форума. Торжественное мероприятие проходит в четверг на арене «Большой» в Сочи.

Боксером года был признан чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской Федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Геннадий Головкин из Казахстана.

«Боем года» признан поединок между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. «Самым техничным боксером года» стал венесуэлец Хорхе Линарес.

В номинации «человек года» победил один из руководителей Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли. «Событием года» признано мероприятие «День бокса», состоявшееся в Москве на Красной площади 22 июня прошлого года.

79-летний Лагутин является двукратным чемпионом Олимпийских игр (1964, 1968) в весовой категории до 71 кг. На Играх 1960 года в Риме он завоевал бронзовую награду. Кроме того, в его активе два титула чемпиона Европы и шесть побед в первенствах СССР. За спортивную карьеру Лагутин провел 298 боев, в которых одержал 287 побед.

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