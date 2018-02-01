«Он — не Мэйвезер». Тренер Головкина призвал Сондерса не набивать себе цену

— Еще до боя Сондерса с Лемье я давал интервью Майклу Вудсу [журналист The Ring], в котором говорил, что надеюсь на победу Билли, но боюсь, чтобы он не набил себе цену. Однако всего через неделю после победы над Лемье я читаю, что он хочет шесть-семь миллионов долларов за бой с Дэнни Джейкобсом. Выходит, он не хочет этого боя. Сколько он тогда потребовал бы за бой с Головкиным? Умножил бы эту сумму на два? Это простой способ сказать, что ты не хочешь боя.