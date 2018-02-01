«Он — не Мэйвезер». Тренер Головкина призвал Сондерса не набивать себе цену

— Еще до боя Сондерса с Лемье я давал интервью Майклу Вудсу [журналист The Ring], в котором говорил, что надеюсь на победу Билли, но боюсь, чтобы он не набил себе цену. Однако всего через неделю после победы над Лемье я читаю, что он хочет шесть-семь миллионов долларов за бой с Дэнни Джейкобсом. Выходит, он не хочет этого боя. Сколько он тогда потребовал бы за бой с Головкиным? Умножил бы эту сумму на два? Это простой способ сказать, что ты не хочешь боя.
Сондерс — не «Канело» и не Мэйвезер, он британский боксер с одним хорошим боем против соперника, которого легко побил Головкин. Посмотрим, действительно ли он хочет этого боя. Но наш промоутер, Том Леффлер, не будет впустую тратить время на парня, который не хочет драться, — сказал Санчес в интервью Behind The Gloves.
Напомним, Сондерс владеет поясом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе — это единственный титул, которого Головкину не хватает для того, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.