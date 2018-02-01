Тренер Головкина считает, что Сондерс не справится с его силой и давлением

— Это будет хороший бой, если Сондерс подойдет к нему в хорошей физической и ментальной — а когда ты дерешься с таким соперником, как Головкин, по-другому и быть не может — форме.

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Для Сондерса бой с Лемье сложился удачно, потому что Давид — более статичный парень. Билли хорошо выглядит в боях против парней, которые не бьют в ответ. Посмотрим, что он сделает против Головкина. Не думаю, что он справится с его силой и давлением, — сказал Санчес.