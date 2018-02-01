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15:28 (мск), источник: ТАСС

Поветкин считает своей главной целью чемпионский бой против Джошуа

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин считает своей главной целью бой против чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом спортсмен заявил журналистам.

Источник: AP 2018

Ранее стало известно, что Поветкин может провести бой с Дэвидом Прайсом в андеркарде объединительного поединка между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обладателем титула Всемирной боксерской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером, который пройдет 31 марта в Кардиффе.

«Я иду к своей цели — чемпионскому бою. Надеюсь, что этот бой [с Джошуа] будет. Хотя у меня столько чемпионских боев срывается, что не хочется загадывать», — сказал Поветкин.

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В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Всего на счету 38-летнего россиянина 33 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.

Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе 34-летнего британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 — нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.

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