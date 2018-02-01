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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Его история достойна качественной экранизации». Казахстанец предложил снять фильм про Головкина

Казахстанский предприниматель и инвестор Дамир Мадали на своих страницах в социальных сетях рассказал о желании снять художественно-документальный фильм об истории чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Человек, которому хочется пожать руку уже за то, что он сделал для нашего спорта — показал ориентир, пример, что при должном упорстве можно сдвигать горы. Его история достойна хорошей, качественной экранизации. Я был бы готов рассмотреть свое участие в таком проекте, если в Казахстане соберется профессиональная команда с интересным сценарием (не только со сценарием, но и возможностью его реализовать)», — написал Мадали на своей странице в Instagram.

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Позже он отметил, что проектом заинтересовались несколько его бизнес-партнеров и сейчас они прорабатывают детали.

Как рассказал бизнесмен Vesti.kz, сейчас его представители уже приступили к переговорам с крупными отечественными и российскими студиями production. Так как переговоры находятся на начальной стадии, о сроках реализации проекта пока говорить сильно преждевременно. Также очень важным, если не ключевым, будет вопрос участия команды и самого Головкина в проекте по части авторских прав и коммерческого интереса.

«Вообще, идея создания такого фильма давно лежит на поверхности. Геннадий действительно является гордостью страны. О нем снято не мало документальных роликов на HBO, но я уверен, что историю Головкина можно и нужно вынести на широкие экраны в художественно-документальном формате — хочется показать историю человека, своим характером пробившего дорогу к вершине.

Совсем недавно отгремел фильм «Движение вверх» о легендарном успехе советской сборной по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года, снятого в России. Я читал критику в наших СМИ о том, как была представлена в нем история казахстанского баскетболиста Алжана Жармухамедова. Я не совсем с ней согласен, и тем не менее, я думаю, чтобы история не повторилась с Головкиным, фильм должен быть снят у нас, по сценарию, написанному и детально проработанному вместе с Геннадием. Фильм должен быть качественным и дорогим — иначе за него не стоит и браться. Поэтому, конечно, процесс займет много времени, — рассказал бизнесмен.

Стоит отметить, что у самого Головкина есть небольшой опыт актерской работы. В 2014 году он принимал участие в бродвейском мюзикле «Рокки». Тогда его участие было частью рекламной акции очередного боя против австралийца Дэниэла Гила. Мюзикл был поставлен по мотивам знаменитого фильма «Рокки», главную роль в котором сыграл Сильвестр Сталлоне.

Напомним, что 5 мая Головкин проведет второй бой против мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса. Первый их поединок завершился вничью.

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