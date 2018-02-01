Два олимпийских чемпиона из Казахстана вместе с Головкиным приглашены на международной боксерский форум

3 февраля в рамках форума пройдет круглый стол чемпионов. В нем планируется участие 18 олимпийских чемпионов по боксу разных лет — от Игр 1972 года до последней ОИ-2016. Среди них — единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион по боксу кубинец Феликс Савон, а также Артаев и Сарсекбаев, которые побеждали на ОИ-2004 и 2008 соответственно.

Лицом форума в Сочи станет чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), который накануне уже прибыл в город.

Боксерский форум в Сочи начал работу сегодня и продлится до 4 февраля. Впервые в истории в одном месте соберутся представители всех крупнейших организаций в мире профессионального бокса — WBA, WBC, WBO и IBF, а также Международная ассоциация любительского бокса (AIBA).

Также в рамках форума в Сочи пройдет полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым (25−0, 18 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (22−0, 21 КО) — на кону поединка на арене «Большой» будут стоять пояса IBF и WBA (Regular). Победитель получит два титула и выйдет в финал, где встретится с чемпионом WBO и WBC украинцем Александром Усиком (14−0, 11 КО).