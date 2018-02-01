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14:10 (мск), источник: Советский спорт

Андрей Сироткин проведет бой в середине марта в Австралии или Монако

Российский боксер второго среднего веса Андрей Сироткин рассказал о своем следующем поединке и назвал имена возможных соперников.

Источник: Советский спорт

«Сразу после боя с Майоргой поступило несколько хороших предложений. Сейчас немного зависла работа менеджера. На этой неделе выезжаю в Москву на сбор. Ориентировочно следующий бой проведу в середине марта.

Есть два хороших предложения. Меня приглашаю в Австралию. На бой с Заком Данном. Это защита интерконтинентального пояса WBA. Еще вариант — это за титул interim WBA в Монако против француза Микаэля Диалло. Оба соперника — достойные ребята с хорошим послужным списком, — сказал Сироткин.

Напомним, что в октябре Сироткин одержал победу над никарагуанцем Рикардо Майоргой в бою за чемпионский пояс WBA International в 2-м среднем весе. На счету 32-летнего Сироткина 14 побед в 14 боях на профессиональном ринге.

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