Андрей Сироткин проведет бой в середине марта в Австралии или Монако

Источник: Советский спорт

«Сразу после боя с Майоргой поступило несколько хороших предложений. Сейчас немного зависла работа менеджера. На этой неделе выезжаю в Москву на сбор. Ориентировочно следующий бой проведу в середине марта.

Есть два хороших предложения. Меня приглашаю в Австралию. На бой с Заком Данном. Это защита интерконтинентального пояса WBA. Еще вариант — это за титул interim WBA в Монако против француза Микаэля Диалло. Оба соперника — достойные ребята с хорошим послужным списком, — сказал Сироткин.