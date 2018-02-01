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13:07 (мск), источник: Sports.kz

Старший брат «Канело» дал ему совет на реванш с Головкиным

Ригоберто Альварес, старший брат мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса, рассказал, каким ожидает увидеть его поединок с Геннадием Головкиным 5 мая, сообщает Sports.kz.

— Эта битва должна была произойти.

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В первом бою все было очень жарко, и я думаю, что как мой брат, так и GGG хотели реванша. Им лишь надо было решить несколько экономических и телевизионных вопросов, чтобы получить «зеленый свет».

«Канело» нужно будет выбрасывать немного больше ударов, чтобы добиться более чистого результата. Также он должен очень хорошо подготовиться физически, потому что он уже знает, что значит биться с Головкиным. Второй поединок в мае будет очень похож на первый, это будет очередная война в ринге, я полностью в этом уверен, — сказал Альварес-старший, которого цитирует Boxingscene.com.

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