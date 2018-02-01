Президент России пожелал успехов участникам боксерского форума, лицом которого стал Головкин

«Уверен, что форум пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, а его решения послужат укреплению сотрудничества в сфере спорта, налаживанию профессиональных и личных контактов, — говорится в сообщении. — Желаю вам успехов и всего наилучшего».

Форум объединил на своей площадке сильнейших боксеров планеты, руководителей ведущих организаций олимпийского и профессионального бокса, тренеров и спортивных судей. «Рад, что инициатива его проведения, с которой выступила Федерация бокса России, получила широкую поддержку», — добавил Путин.

Первый международный боксерский форум проводится с 1 по 3 февраля в Сочи по инициативе Федерации бокса России совместно с международными федерациями олимпийского и профессионального бокса. В программе мероприятий — судейские семинары, заседания совета директоров WBA и WBC, а также дискуссионная площадка «Развитие олимпийского и профессионального бокса в мире» с участием президента WBC Маурисио Сулеймана, президента WBA Хильберто Мендосы, руководителя IBF Дэрила Пиплза и одного из сильнейших профессиональных боксеров современности Геннадия Головкина, а также экскурсии и поездка в один из детских домов Сочи.