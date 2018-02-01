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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин прилетел в Сочи на первый Международный форум бокса

Чемпион мира по версиям WBС, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) прибыл на первый Международный форум по боксу в Сочи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С 1 по 4 февраля в российском городе впервые в истории в одном месте соберутся представители всех крупнейших организаций в мире профессионального бокса — WBA, WBC, WBO и IBF, а также Международная ассоциация любительского бокса (AIBA). Головкин выбран лицом форума от профессионального бокса. Также из звезд ожидается прибытие промоутера Оскара Де Ла Хойя. Ожидается, что в рамках форума впервые пройдут промоутерские совещания каждой из организации.

Фотографию Головкина, который уже встретился в Сочи с юными боксерами, опубликовал глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

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Также в рамках форума в Сочи пройдет полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым (25−0, 18 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (22−0, 21 КО) — на кону поединка на арене «Большой» будут стоять пояса IBF и WBA (Regular).

Отметим, что Гассиев и Головкин последние годы тренируются в одном лагере в Big Bear (штат Калифорния, США) у известного специалиста Абеля Санчеса.

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