Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми
В России могут ввести единый стандарт для заборов
44-летняя Наташа Королева выглядит как подросток
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.02
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.02
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.02
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2.02
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
2.02
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.02
Калгари Флэймз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.02
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
2.02
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.02
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
Все события
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Все трансферы АПЛ. На кого в Англии потратили 460 млн евро
МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
10:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Надеюсь, на этот раз все будет по-другому». Президент WBC о конфликте с «Канело», судействе и месте для второго боя с Головкиным

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился мнением о втором поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который назначен на 5 мая.

По мнению Сулеймана, на этот раз поединок должен пройти в другом месте, а не в Лас-Вегасе, который принимал первый бой боксеров, завершившийся спорной ничьей.

Читайте также
Названы главные козыри Лас-Вегаса перед конкурентом за второй бой Головкина и «Канело»

«Это бой, в котором мы все ожидали увидеть вторую главу, и очень хорошо, что им удалось договориться на эту дату. Пусть победит сильнейший. Первый бой был очень близким, и это соперничество должно быть решено там, где полагается — внутри канатов. Это должно быть отличное шоу, как это было и в первый раз.

Но карточка Аделаиды Берд (118−110 в пользу «Канело») была чрезмерной, она не отражала того, насколько равным был бой. Мы надеемся, что в этот раз судьи все правильно посчитают, потому что подобные действия вызывают ненужные споры.

И было бы здорово, если бы бой покинул Лас-Вегас и прошел на AT`T Stadium в Далласе, Техас. Это помогло бы истинным фанатам бокса увидеть поединок своими глазами. Это было бы историческое и захватывающее событие. Когда бои проходят в Лас-Вегасе, среди публики много людей, не являющихся любителями бокса. Поэтому я считаю, что было бы хорошо провести его за пределами Невады, — цитирует Сулеймана BoxingScene.com.

Также президент WBC выразил надежду, что ему удастся урегулировать разногласия с «Канело», который отказался претендовать на титул организации в первом бою с Головкиным.

«Я надеюсь, что все оставлено позади, и больше не о чем говорить. “Канело” всегда получал расположение и поддержку Совета. Он знает, что наши двери открыты и, надеюсь, на этот раз все будет по-другому. Мы не будем вступать в противоречие», — сказал Сулейман.

Видео всех голов сборной Казахстана в победном матче с Польшей на старте Евро-2018 по футзалу
Решение суда: 28 побед России над МОК
Поветкин рассказал о том, что считает своей главной целью
Все трансферы АПЛ. На кого в Англии потратили 460 млн евро
МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев
«Мы не сможем отстоять титул». Конте — после разгрома
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Лебедев стал «чемпионом в отпуске», Дортикос — чемпион WBA
Новости
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь