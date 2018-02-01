«Надеюсь, на этот раз все будет по-другому». Президент WBC о конфликте с «Канело», судействе и месте для второго боя с Головкиным

По мнению Сулеймана, на этот раз поединок должен пройти в другом месте, а не в Лас-Вегасе, который принимал первый бой боксеров, завершившийся спорной ничьей.

«Это бой, в котором мы все ожидали увидеть вторую главу, и очень хорошо, что им удалось договориться на эту дату. Пусть победит сильнейший. Первый бой был очень близким, и это соперничество должно быть решено там, где полагается — внутри канатов. Это должно быть отличное шоу, как это было и в первый раз.

Но карточка Аделаиды Берд (118−110 в пользу «Канело») была чрезмерной, она не отражала того, насколько равным был бой. Мы надеемся, что в этот раз судьи все правильно посчитают, потому что подобные действия вызывают ненужные споры.

И было бы здорово, если бы бой покинул Лас-Вегас и прошел на AT`T Stadium в Далласе, Техас. Это помогло бы истинным фанатам бокса увидеть поединок своими глазами. Это было бы историческое и захватывающее событие. Когда бои проходят в Лас-Вегасе, среди публики много людей, не являющихся любителями бокса. Поэтому я считаю, что было бы хорошо провести его за пределами Невады, — цитирует Сулеймана BoxingScene.com.

Также президент WBC выразил надежду, что ему удастся урегулировать разногласия с «Канело», который отказался претендовать на титул организации в первом бою с Головкиным.