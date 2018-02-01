Глава WBC Сулейман: Андре Уорд не вернется в большой бокс

Источник: AP 2018

Уорд в последнем бою в июне 2017 года победил техническим нокаутом россиянина Сергея Ковалева и защитил чемпионские титулы по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. 33-летний американец, в сентябре объявивший о завершении карьеры, в своих соцсетях ранее заявлял, что продолжает поддерживать форму и намекал на возможное возвращение.

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«Сомневаюсь. Я не думаю, что это произойдет», — сказал Сулейман, отвечая на вопрос о возможном возобновлении карьеры Уордом.

Чемпион WBC в полутяжелом весе 40-летний канадец Адонис Стивенсон 19 мая проведет защиту титула против шведа Баду Джека.