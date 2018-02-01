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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина возложил на Альвареса ответственность за зрелищность во втором бою

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), поделился ожиданиями от второго боя своего подопечного с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), назначенного на 5 мая.

«В первом бою были моменты, в которых Альварес действовал эффективно, когда стоял на своей позиции, делая поединок более интересным для фанатов. Я надеюсь, что в следующем бою он будет делать это почаще.

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Очевидно, что в этом случае «Канело» поставит себя в опасное положение. Это 12-раундовый бой. Так что, надеюсь, они пойдут в размен, и мы увидим интересный поединок, в котором будут наноситься хорошие удары, и который заставит зрителей подняться со своих мест, — сказал Санчес в беседе с Dailynews.com.

Тренер GGG добавил, что в этот раз ответственность за то, чтобы бой вышел хорошим, во многом лежит на Альваресе, так как Головкин «старался сделать это в первом поединке».

Напомним, 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе боксеры не смогли выявить победителя, завершив 12-раундовое противостояние вничью. Этот результат позволил Головкину сохранить титулы, но прервал победную серию.

Место проведения матча-реванша пока не определено, однако фаворитом считается Лас-Вегас.

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