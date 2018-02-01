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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Авторитетный журналист рассказал, где пройдет второй бой Головкин — «Канело» и привел доводы

Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, высказал свое мнение по поводу претендентов на право принять второй бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который состоится 5 мая.

Фаворитом считается T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, на которой прошел первый поединок. Этот вариант активно продвигают промоутеры «Канело», но команда Головкина выступает за арену Madison Square Garden в Нью-Йорке. Также в числе претендентов значился 80-тысячный AT`T Stadium в Далласе (Техас), но он вышел из гонки.

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«Если перевести все, что сказали Эрик Гомес (промоутер «Канело») и Том Леффлер (промоутер Головкина), просто, то бой получит тот, кто предложит больше денег. Это не станет большим апсетом, а, скорее, маленьким чудом, если бой состоится не в Лас-Вегасе. По словам Леффлера, Madison Square Garden готов сделать значительное предложение. Первый бой принес 26 миллионов долларов от продажи билетов (третий показатель в истории бокса в штате Невада).

Здравый смысл подсказывает, что MSG придется сделать ставку в размере 30 миллионов долларов. Но в Нью-Йорке проблема с налогами и дорогими номерами в отелях. Также MSG — это объединенное здание, что добавит расходов.

Понятно, почему Леффлер и Головкин предпочитают «Большое яблоко», полагая, что это более нейтральное место, чем Лас-Вегас, который благотворит «Канело». Что касается Джерри Джонса и его AT`T Stadium в Далласе, штат Техас, то, говорят, что он примет драфт NFL в конце апреля, так что будет недоступен для этого боя и поэтому Джонс даже не пойдет на это.

Вегас — явный фаворит на то, чтобы провести этот матч-реванш, — написал Ким.

Напомним, поединок Головкина и «Канело» установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Вдобавок бой собрал свыше 1,3 миллиона PPV (платные трансляции) на HBO, что составляет около 80 миллионов долларов в общем объеме продаж. По данным Daily Mail, казахстанец заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец — на десять миллионов больше.

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